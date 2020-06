Premier jour de formation pour les futurs préposés aux bénéficiaires en Outaouais

En Outaouais, 220 nouveaux étudiants ont pris le chemin des centres de formation, lundi matin, pour devenir préposés aux bénéficiaires auprès des personnes âgées d'ici la mi-septembre. Malgré l'appel du gouvernement Legault, le chiffre reste encore en deçà des besoins du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

C’est l’appel du gouvernement qui a été lancé. C’est vraiment ça qui a attiré mon attention , a raconté Zachary Le May, 24 ans, qui fait partie de la cohorte des futurs préposés aux bénéficiaires (PAB). Après avoir travaillé dans le commerce puis la restauration, il s'est dit prêt et apte à aider les personnes âgées.

C’est quelque chose de valorisant et je ne me voyais pas faire de carrière dans les autres domaines que j’ai commencés. Zachary Le May, en formation pour devenir PAB

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Zachary Le May se demandait dans quelle carrière il voulait se lancer et le domaine de la santé lui plaisait. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

À 54 ans, Nathalie Legault a elle aussi été interpellée par l'appel du gouvernement. J’ai été 26 ans famille d’accueil. J’ai eu cinq enfants, je suis une personne qui aime se rendre utile. La santé était toujours quelque chose qui m’attirait , a-t-elle expliqué.

Le gouvernement Legault a mis de l'avant cette initiative destinée à contrer la pénurie de personnel dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), un phénomène qui s'est exacerbé avec la pandémie de COVID-19. Le nouveau programme de formation vise à pourvoir quelque 10 000 postes de PABPAB .

Quand on regarde ça, c’est historique. Regardez les dernières décennies, il y a un manque criant de personnel qui s’est consolidé. D’un coup, on vient ajouter toutes ces personnes dans le réseau , a réagi le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, en marge d'une annonce à Saint-André-Avellin.

Au total, 794 résidents de la région ont envoyé leur candidature au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais. Ils devaient avoir certains préalables scolaires et passer une entrevue pour déterminer le sérieux de leur démarche. Leurs antécédents judiciaires ont aussi été vérifiés.

Les 12 cohortes de PAB PAB en Outaouais Anglophones (3) : 2 cohortes à Aylmer

1 cohorte dans la région du Pontiac

Francophones (9) : 6 cohortes en milieu urbain

1 cohorte à Buckingham (Papineau)

1 cohorte à Sainte-André-Avellin (Papineau)

1 cohorte à Maniwaki

Source : CISSS de l'Outaouais

La pénurie est là pour rester

Certains se sont désistés, ce qui fait que 220 futurs PABPAB ont commencé leur formation lundi matin. C'est un peu moins que les besoins des CHLSDcentres d'hébergement et de soins de longue durée gérés par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , qui en voulaient 264.

L’objectif ultime, c’est de combler les cohortes. Toutefois, ça se peut qu’au niveau du Pontiac on n’y arrive pas avec le nombre de candidatures qu’on a reçues , a indiqué Cynthia Lessard, coordonnatrice de l'acquisition et du développement de talents au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , lors d’un point de presse virtuel.

Toutefois, on va relever toutes les pierres possibles pour les combler. Cynthia Lessard, coordonnatrice de l'acquisition et du développement de talents au CISSS de l'Outaouais

La pénurie est là pour rester. On va avoir encore besoin de main-d’oeuvre , a reconnu Mme Lessard, qui n'a pas exclu non plus d'autres désistements au cours de la formation.

La directrice du service régional de la formation professionnelle en Outaouais, Élise Lacroix, aimerait que les 220 étudiants s'accrochent, malgré la quantité importante d'informations qu'ils vont avoir à ingérer.

La formation accélérée offerte à la suite de l'appel du gouvernement doit durer 3 mois, ou 375 heures, contre 875 heures, soit l'équivalent d'une année complète, pour un diplôme d'études professionnelles (DEP) de PABPAB .

Mme Lacroix a précisé que ce programme abrégé met l'accent sur les soins — l'alimentation, les déplacements, le soutien moral, le bien-être et la sécurité — auprès de personnes âgées en CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée .

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Élise Lacroix, directrice du service régional de la formation professionnelle en Outaouais, en entrevue à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Des incitatifs

Pendant les trois mois de cette formation, les étudiants sont payés 760 $ par semaine. Ensuite, leur salaire annuel va avoisiner les 50 000 $.

Ils doivent toutefois s'engager à travailler au moins un an dans le réseau par la suite. Si l'offre paraît généreuse, Mme Lacroix juge que la motivation ne doit pas venir que du salaire.

Je vous le garantis si quelqu’un fait ça pour le salaire, il ne restera pas dans le domaine. Ça commence premièrement par le cœur, il faut avoir le goût de travailler avec les personnes âgées. Élise Lacroix, directrice du service régional de la formation professionnelle en Outaouais

Elle incite les futurs PABPAB à faire ensuite une formation complète. Les deux étudiants rencontrés par Radio-Canada, Zachary Le May et Nathalie Legault, semblent avoir eu la piqûre dès le premier cours.

Ce matin, je me disais que j’allais peut-être suivre le cours au complet et qu’on verra comme infirmière auxiliaire , a ajouté Mme Legault.

Si je veux poursuivre mes études dans le réseau de santé, je vais avoir les crédits , a renchéri Zachary Le May.

Avec les informations de Laurie Trudel et Christian Milette