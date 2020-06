Les YMCA rouvrent bientôt dans le Nord-Est de l’Ontario

Alors que la province entame la deuxième phase de son déconfinement, les programmes à l’enfance du YMCA seront offerts à nouveau.

Les camps de jour pour les enfants et les services de garderie rouvriront à North Bay et Parry Sound à compter du 29 juin, tandis que ces activités reprendront le 6 juillet dans les districts de Sudbury et Manitoulin.

Il est important de noter que tous les emplacements ne vont pas ouvrir en même temps et leur réouverture sera basée sur la demande des familles et le moment auquel chaque centre sera prêt, selon les procédures des bureaux de santé, rappelle Nicole Beattie, vice-présidente des communications pour le YMCA du Nord-Est de l’Ontario dans un communiqué.

L’organisme demande aux familles et aux participants de remplir un sondage pour leur dire quelle est la meilleure manière de tenir des camps de jour pour enfants cette année. Les informations recueillies permettront d’ajuster les activités dans un contexte de mesures sanitaires, indique le YMCA par communiqué.

La réouverture des piscines n’est pas imminente, cependant. Le comité de relance national de YMCA Canada recommande que les piscines n’ouvrent qu’en dernière phase de déconfinement.

Les piscines des YMCA de Sudbury et North Bay demeureront donc fermées jusqu’à nouvel ordre.

La gestion de piscines est complexe et demande plus de temps et de préparation pour se conformer aux nouvelles consignes de sécurité, ainsi que de la formation sur les nouveaux protocoles afin de nous assurer que nous sommes aussi sécuritaires que possible avant de rouvrir , mentionne le YMCA sur son site web.

Le YMCA dit également évaluer la viabilité financière de ses programmes en fonction des mesures sanitaires. Dans certains cas, cette évaluation pourrait vouloir dire que certains services et programmes ne seront pas offerts.