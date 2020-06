Bâtiments verts : les règlements de Gatineau conformes, tranche la Commission municipale

La Ville de Gatineau a suivi le processus en bonne et due forme lors de l'élaboration de ses règlements en matière de bâtiments verts, tranche la Commission municipale du Québec (CMQ), dans un jugement de 22 pages dont Radio-Canada a obtenu copie.

Les neuf requérants issus du milieu de la construction dans cette cause faisaient valoir que les nouveaux règlements adoptés par le conseil municipal de Gatineau en janvier n'étaient pas conformes, pour diverses raisons, au schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) ni au plan d’urbanisme.

La Municipalité a notamment décidé d'obliger l'aménagement d'un toit végétalisé sur les édifices de plus de 2000 mètres carrés. Mais les requérants affirmaient que les nouvelles règles contredisent l’une des orientations du SADRSADR voulant qu’il faille gérer la croissance de façon à accroître l’efficience économique et la compétitivité de Gatineau .

Selon ces derniers, les nouvelles normes pourraient engendrer une augmentation des coûts et un exode des clients vers d’autres localités. Or, la CMQCMQ estime que les nouvelles règles ne contredisent en rien les orientations écologiques et économiques du SADRSADR .

Le fait que les mesures réglementaires adoptées par la Ville […] aient des impacts économiques négatifs pour des entrepreneurs en construction qui font affaire à Gatineau n’affecte pas la conformité de ces mesures aux objectifs du SADRSADR , peut-on lire dans la décision. La juge Sylvie Piérard n’a retenu aucun des quatre autres arguments soulevés par les requérants.

Quelques gains malgré tout, selon l' ACQ ACQ

Même s'il s'est soldé par un revers, ce processus a néanmoins quelques aspects positifs, de l'avis du président de l'Association de la construction du Québec (ACQ) pour la région de l’Outaouais, Shawn Côté.

Ce qu’on demandait, la période tampon, on l’a eu, si on veut, dû au fait qu’on a demandé une audience à la Commission municipale du Québec. Ça nous a donné environ six mois, ce qui est un premier objectif atteint , note-t-il.

Il va quand même y avoir certains impacts pour ceux qui n’ont pas eu le temps de déposer leurs demandes, mais les principaux projets qui étaient affectés ont pu déposer leurs demandes , ajoute M. Côté, qui est est également satisfait d'avoir pu établir des canaux de communication avec la Ville de Gatineau dans la foulée du processus.

Sur l’espèce de période de transition, ce qu’on a vu, c’est qu’à partir du moment où le règlement a été voté par le conseil municipal, même s’il n’était pas entré en vigueur, c’est qu’il y a des projets qui se sont conformés au règlement , remarque pour sa part Maude-Marquis Bissonnette, qui préside la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement.

Sa collègue Louise Boudrias, du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, croit toutefois que la Ville serait parvenue au même résultat si elle avait d'abord écouté les représentants de l'industrie de la construction.

Ils voulaient du temps et cette façon de faire-là leur a permis d’avoir du temps , lace-t-elle. Il est là le problème : on a dû faire face à la cour, engager des frais au niveau juridique, du temps de nos services, pour finalement rien.

L' ACQACQ a aussi déposé, en mars, une demande de pourvoi judiciaire et une demande de sursis à la Cour supérieure afin de faire suspendre le règlement. À la lumière de la décision rendue par la Commission, l'Association ne sait pas encore si elle continuera d'aller de l'avant avec cet autre recours, indique M. Côté.

Avec les informations de Nathalie Tremblay