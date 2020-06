La FDA révoque l'autorisation d'urgence pour l'hydroxychloroquine

Associated Press

L'agence des médicaments aux États-Unis a révoqué lundi l'autorisation d'urgence pour les médicaments contre le paludisme promus par le président Donald Trump pour le traitement de la COVID-19, alors que de plus en plus d'éléments laissent croire qu'ils seraient inefficaces contre la maladie et pourraient provoquer de graves effets secondaires.