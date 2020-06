Les travaux de Trans Mountain reprennent après un déversement de pétrole près d’Abbotsford

Selon un communiqué publié par la société de la Couronne, les opérations ont été redémarrées dimanche après-midi une fois tous les protocoles de sécurité revus.

Une enquête du Bureau de la sécurité des transports est en cours. Trans Mountain indique cependant dans son communiqué que la cause du déversement semble être liée à un raccord sur un segment de tuyau de 2,5 cm.

Le déversement était entièrement contenu sur la propriété de Trans Mountain, selon la compagnie qui précise qu'il sera éliminé dans une installation sécuritaire.

Le chef de la Première Nation de Sumas, Dalton Silver, estime pour sa part que le déversement s'est produit juste au sud du site de Lightning Rock, un lieu culturel et de sépulture d'une grande importance pour sa nation.

Il avance que c'est la quatrième fois en 15 ans qu'il y a un déversement du pipeline sur son territoire.

Notre principale préoccupation est le nettoyage de ce déversement et la prévention de nouveaux impacts sur notre territoire. Nous devons avoir des gens qui surveillent la situation en tout temps.

Dalton Silver a été autorisé à visiter le site autour du déversement environ 12 heures après le début du nettoyage.

Je peux toujours goûter l'huile dans l’air, je la sens , affirmait-il dimanche.

Pas d'indication de risque pour la communauté, dit Trans Mountain

Trans Mountain rappelle que le site dispose d'un système de surveillance permanent de l'air et des eaux souterraines, et qu’il n'y a aucune indication de risque pour le public ou la communauté.

« Un poste de commandement en cas d'incident reste actif et l'entreprise continue de travailler avec les autorités locales, les groupes autochtones et les organismes de réglementation de la région, y compris le Régulateur de l'énergie du Canada, le Bureau de la sécurité des transports (BST) et le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique, pour surveiller et nettoyer cet incident », affirme Trans Mountain.

Dalton Silver rappelle que le site du déversement est très proche de la rivière Sumas et d'autres voies navigables interconnectées et qui constituent un habitat de plusieurs poissons.

Je n'ai pas été très satisfait de la communication : nos techniciens sont vraiment préoccupés par le manque de surveillance , dit-il.

Un porte-parole du ministre des Ressources naturelles, Seamus O'Regan, a déclaré que le ministère gardait un oeil sur la situation .

Selon Trans Mountain, une alarme a été déclenchée tôt samedi matin et le site a immédiatement été fermé jusqu'à ce que son nettoyage complet soit terminé.

Le pipeline transporte environ 300 000 barils de brut par jour entre l'Alberta et le terminal riverain de la Colombie-Britannique à Burnaby.

Le gouvernement fédéral a approuvé l'expansion du pipeline Trans Mountain en juin dernier.