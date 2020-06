Des films québécois en compétition au Festival du film d’animation d’Annecy

Quatre films de l’Office national du film (ONF) sont en compétition cette année : Physique de la tristesse, de Théodore Ushev, qui vient de gagner l’Iris du meilleur court-métrage d’animation; Moi, Barnabé, du réalisateur québécois Jean-François Lévesque; Altötting, d’Andreas Hykade; et L'abeille et l'orchidée, de Frances Adair Mckenzie. Ces trois derniers y seront présentés en première mondiale.

Moi, Barnabé, raconte l’histoire du curé d’un petit village qui reçoit la visite d’un coq qui va bouleverser sa vie. On pourrait dire que le prêtre Barnabé habite un petit village au Québec , raconte Jean-François Lévesque en entrevue avec la chroniqueuse culturelle de Tout un matin, Eugénie Lépine-Blondeau.

Cette apparition d’un coq fait vivre au curé une crise spirituelle. Il est aux prises avec ses démons. Il a besoin de prendre conscience de son ego pour prendre du recul face au drame intérieur qu’il vit , précise le réalisateur.

J’ai grandi dans un village du Québec, et dans la plupart des églises, on a un coq au sommet du clocher. C’est la même chose en France. Je me suis toujours questionné sur ce symbole, il y a plusieurs significations, mais ça me permet d’expliquer l'apparition qui est une matérialisation du coq en plomb au sommet de son église.

Jean-François Lévesque