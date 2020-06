Le transport de passagers reprendra à bord du Tshiuetin entre Sept-Îles et Schefferville

L’entreprise Transport ferroviaire Tshiuetin annonce la reprise du transport de passagers entre Sept-Îles et Schefferville.

À la fin mai, l'entreprise avait annoncé qu’elle ne transporterait plus de passagers jusqu’à son terminus habituel de Schefferville. Cette suspension avait pour but d'éviter la propagation de la COVID-19 dans les communautés nordiques de Schefferville, Matimekush et Kawawachikamach, alors que la Côte-Nord était sur le point d'être rouverte au reste de la province.

Des passagers pouvaient uniquement être transportés entre Sept-Îles et les régions isolées le long du trajet jusqu'à la station d'Esker, au Labrador.

Jusqu’ici, la MRCMunicipalité régionale de comté de Caniapiscau, où se situe Schefferville, n’a connu aucun cas de COVID-19.

Un premier départ vers Schefferville aura lieu le 18 juin prochain avec un voyage de retour le lendemain. Transport ferroviaire Tshiuetin prévoit aussi des départs de Sept-Îles le 25 juin, le 2 juillet et le 8 juillet avec retour de Schefferville le lendemain.

Lors de la reprise du trajet régulier, le nombre de passagers dans le train sera limité à 60 et le wagon-restaurant restera fermé.

La compagnie ferroviaire indique que les communautés qu’elle dessert décideront vers la mi-juillet si le transport est maintenu et selon quelles modalités.