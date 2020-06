La Ville de Gatineau rouvrira ses bibliothèques le 18 juin

Bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont épuisé tous les livres et magazines à leur disposition à la maison : les bibliothèques municipales de la Ville de Gatineau rouvriront progressivement leurs portes à partir du jeudi 18 juin.

Les succursales offriront cependant des services limités pour respecter les consignes de santé publique. Seuls le prêt au comptoir sans contact et le retour dans les chutes extérieures seront permis, indique la Ville de Gatineau dans un communiqué.

Tout comme dans les bibliothèques d’Ottawa, l'accès aux rayons et aux aires de lecture sera interdit à Gatineau. Les abonnés devront donc réserver leurs articles avant de se présenter en succursale.

Six bibliothèques d'Ottawa ont recommencé à offrir un service à la population, lundi. À Gatineau, six succursales rouvriront dès jeudi dans les cinq secteurs de la ville. Quatre autres succursales accueilleront de nouveau les citoyens à compter du 9 juillet.

Succursales ouvertes à compter du 18 juin : La bibliothèque Aurélien-Doucet (secteur de Hull)

La bibliothèque Bernard-Lonergan (secteur de Buckingham)

La bibliothèque Guy-Sanche (secteur de Gatineau)

La bibliothèque Lucien-Lalonde (secteur de Hull)

La bibliothèque Lucy-Faris (secteur d'Aylmer)

La bibliothèque Manise-Morin (secteur de Masson-Angers)

Succursales ouvertes à compter du 9 juillet : La bibliothèque Docteur-Jean-Lorrain (secteur de Gatineau)

La bibliothèque Jean-Marie-Caron (secteur de Masson-Angers)

La bibliothèque de la Maison-du-Citoyen (secteur de Hull)

La bibliothèque de Riviera (secteur de Gatineau)

Le rétablissement graduel des services offerts aux citoyens et aux citoyennes par la Bibliothèque est une étape importante. Afin de procéder à cette réouverture, la Ville a mis en place les mesures de santé et de sécurité nécessaires , a déclaré par voie de communiqué la présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, Isabelle N. Miron.

Pour ce qui est des documents empruntés avant la fermeture due à la COVID-19 le 13 mars, la date de retour est prolongée jusqu'au 15 juillet. Aucuns frais de retard ne seront imposés jusqu'à cette date.

Tous les documents retournés seront placés en quarantaine durant 72 heures avant d'être remis en circulation, peut-on également lire dans le communiqué de la Ville de Gatineau.