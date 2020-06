Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur, finalistes pour le prix Polaris

Le prix, qui est assorti d’une bourse de 50 000 $, est remis au meilleur album canadien des 12 derniers mois, selon un jury composé de personnes du milieu de la musique.

L’album After Hours, du Torontois The Weeknd, qui connaît un grand succès international, figure parmi les finalistes dans la liste dévoilée lundi.

Les jeunes vedettes Daniel Caesar et Jessie Reyez font également partie des artistes en nomination, avec les albums Case Study 01 et Before Love Came to Kill Us, respectivement.

Du côté francophone, Louis-Jean Cormier (Quand la nuit tombe), Marie-Pierre Arthur (Des feux pour voir), Corridor (Junior), Chocolat (Jazz engagé) et Zen Bamboo (GLU) figurent sur la liste, entre autres.

Originaire de la communauté acadienne de Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, le nouveau venu P’tit Belliveau, de son vrai nom Jonah Guimond, a impressionné le jury avec son premier album, intitulé ironiquement Greatest Hits Vol. 1 ( plus grands succès, volume un ).

Le musicien électronique montréalais Kaytranada pourrait remporter un deuxième prix Polaris, après s’être vu décerner la prestigieuse récompense pour 99.9% en 2016. Son album Bubba est en lice cette année.

L’an dernier, le prix Polaris est allé à la rappeuse torontoise Haviah Mighty pour son album 13th Floor. C’était la première fois qu’une rappeuse le remportait.

Le prix Polaris 2020 doit être remis le 21 septembre prochain lors d’une cérémonie en ligne.

Les 40 artistes ou formations finalistes : Allie X - Cape God

Anachnid - Dreamweaver

Aquakultre - Legacy

Marie-Pierre Arthur - Des feux pour voir

Backxwash - God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It

Badge Époque Ensemble - Badge Époque Ensemble

Begonia - Fear

P'tit Belliveau - Greatest Hits Vol. 1

Caribou - Suddenly

Daniel Caesar - Case Study 01

Chocolat - Jazz engagé

Louis-Jean Cormier - Quand la nuit tombe

Corridor - Junior

dvsn - A Muse In Her Feelings

Jacques Greene - Dawn Chorus

Sarah Harmer - Are You Gone

Ice Cream - FED UP

Junia-T - Studio Monk

Kaytranada - Bubba

Flore Laurentienne - Volume 1

Cindy Lee - What's Tonight To Eternity?

Men I Trust - Oncle Jazz

nehiyawak - nipiy

OBUXUM - Re-Birth

Owen Pallett - Island

Pantayo - Pantayo

Lido Pimienta - Miss Colombia

Joel Plaskett - 44

William Prince - Reliever

Jessie Reyez - Before Love Came To Kill Us

Riit - ataataga

Andy Shauf - The Neon Skyline

Super Duty Tough Work - Studies in Grey

U.S. Girls - Heavy Light

Leif Vollebekk - New Ways

Wares - Survival

The Weeknd - After Hours

WHOOP-Szo - Warrior Down

Witch Prophet - DNA Activation

Zen Bamboo - GLU