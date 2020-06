Travaux routiers : Plusieurs fermetures de rues à Sherbrooke

Lundi, la rue Frontenac a été fermée à la circulation entre les rues Wellington et Grandes-Fourches Nord. Le stationnement de la grenouillère demeure accessible, signale la ville.Cette fermeture était nécessaire pour procéder à des travaux de réfection du treillis métallique sous le pont du chemin de fer. C'est le seul pont qui nous appartient sur le territoire et le béton se désagrège donc on doit le réparer pour ne pas que ça tombe sur les véhicules , explique Caroline Gravel, la directrice du service d'infrastructure urbaine à la ville de Sherbrooke.

Les travaux dans le secteur devraient durer de trois à quatre semaines.

Favoriser le déplacement des piétons

De trois à quatre passages piétons seront ajoutés dans l'arrondissement Fleurimont entre le chemin Plante et le parc Armand-Duplessis. La ville espère ainsi répondre aux besoins de la population qui se déplace davantage en transport actif.

On en construit dans les nouveaux quartiers, mais dans les quartiers déjà bâtis, on en ajoute beaucoup, c'est toujours des demandes des citoyens pour réduire le temps de déplacement à pied pour se rendre d'un point A à un point B , décrit Caroline Gravel.

Ces travaux qui débutent cette semaine n'auront pratiquement aucun impact sur la circulation.

Forages et remplacements de ponceaux

La Ville prévient toutefois les citoyens que des équipes se déplaceront sur le territoire afin d'effectuer des forages géotechniques pour étudier ce qui se retrouve sous la chaussée en prévision de travaux de réfection. Ces forages pourraient occasionner des détours pour les automobilistes, tout comme le remplacement de plusieurs ponceaux qui sont prévus prochainement.

Le lancement de plusieurs autres chantiers est à prévoir cet été. Le conseil municipal adoptera lundi soir, son plan pour la réfection de plusieurs rues.

La plupart sont des reconstructions complètes, donc on refait le réseau et on reconstruit la fondation granulaire et le pavage, ce qui aura plus d'impact à long terme , prévient Caroline Gravel.

La fin de plusieurs chantiers

Si des travaux commencent, plusieurs se terminent également. La Ville signale que le projet de la rue des Grandes Fouches est officiellement terminé.

On a fait tous les travaux l'an dernier et il nous restait de petites choses à compléter cette année et c'est maintenant terminé , se réjouit Caroline Gravel.

Plusieurs projets de pavage et de surfaçage ont aussi été complétés cette semaine, ce qui risque de faciliter la circulation dans certains secteurs.