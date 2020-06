La fin d'une époque se prépare pour deux écoles à Espanola

En temps de coronavirus cependant, oubliez les traditionnels pique-niques familiaux et les jeux gonflables à l'école St-Joseph, ou la fête d'eau à Franco-Ouest, et encore moins le petit boni avec gâteaux et ballons pour souligner la fermeture des deux écoles, envisagé avant la pandémie.

Au moment de la visite du journaliste du Matin du Nord, les couloirs étaient pratiquement déserts.

Il y avait bien la secrétaire, quelques sacs d'articles scolaires qui attendaient d'être ramassés par les parents, quelques enseignantes et enseignants qui enlevaient les décorations dans leur classe, et l'incontournable concierge qui effectuait ses tâches routinières, mais c'était bien tranquille en ce lundi matin.

C'est comme un double deuil : c'est la dernière fois qu'on vit une fin d'année dans nos établissements, ça fait différent de savoir qu'on ne va pas vivre un autre printemps-été dans nos écoles. En plus de ça, on vit la Covid. C'est difficile : on est émotionnel. On s'ennuie de nos élèves.

Lynn MacLean devant les couloirs vides de son école. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Déménagement

Les quelque 230 élèves francophones d'Espanola déménageront d'ici décembre 2020 ou janvier 2021 dans une toute nouvelle école qu'ils vont partager avec les élèves d'une école anglophone catholique.

La Renaissance est un projet attendu depuis longtemps par cette communauté située à environ 1 heure de voiture à l'ouest de Sudbury.

La construction officielle a débuté il y a 2 ans, mais plusieurs embûches ont freiné son développement.

La directrice des écoles St-Joseph et Franco-Ouest, Lynn MacLean, peut observer la progression des travaux simplement en regardant de l'autre côté de la rue.

C'est excitant de voir que ça monte. Mais en même temps, ça prend du temps. C'est comme Noël qui n'arrive pas, comme le cadeau de Noël dans le coin qu'on ne peut pas ouvrir!

Christen Ramsey a passé toute son enfance à Espanola. Elle ne fréquentera jamais la nouvelle école de la communauté. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Famille

Christen Ramsay est étudiante en 12e année à l'école Franco-Ouest.

Elle vivrait en ce moment ses derniers jours dans l'école où elle a passé tout son secondaire.

Elle ne cache pas sa tristesse à l'idée de ne pas avoir de cérémonie de remise de diplôme officielle, sur place, mais elle est curieuse de savoir ce que ses enseignants lui ont réservé comme cérémonie virtuelle.

Celle qui a passé toute son enfance à Espanola garde de précieux souvenirs de son éducation en français dans sa communauté.

C'est vraiment le sentiment d'une famille que j'ai reçu de mes deux cheminements scolaires. C'est vraiment accueillant. Les gens sont là pour toi. J'ai toujours eu du support et de l'encouragement de mes enseignants, et je vais m'ennuyer de ce sentiment-là d'acceptation.

Le concierge, Paul Maltais en aura vu de toutes les couleurs à l'école St-Joseph, dans sa carrière d'une quarantaine d'années. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Nécessaire

Et s'il y a quelqu'un qui ne manquera pas la vieille école St-Joseph, c'est bien son concierge!

Paul a étudié là-bas quand il était enfant, avant de passer toute sa carrière de plus de 40 ans à cette même école.

Il en connaît toutes les craques dans le plancher , dit-il en riant!

Il est très heureux de pouvoir traverser la rue.

Cette école va me mener à la retraite. J'ai hâte de voir l'intérieur. Mais c'est le temps d'avoir une nouvelle école, et on va être fier d'avoir une école de la maternelle à la 12e année.

Après une soixantaine d'années, l'école St-Joseph a eu ses heures de gloire.

Mais avec son toit qui coule et son système de chauffage qui commence à montrer des signes de vieillesse, le concierge confirme ce ne sera pas du luxe que d'aménager dans un nouvel édifice...

À quelques mois de la retraite, ses tâches risquent d'être beaucoup plus faciles, estime le doyen de l'école.