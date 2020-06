La pêche au bar rayé est lancée dans l’Est-du-Québec

La pêche de ce poisson combatif est permise à l’est de la ligne imaginaire qui relie approximativement Forestville, sur la Côte-Nord, et Rimouski, au Bas-Saint-Laurent.

Les pêcheurs peuvent garder jusqu’à trois bars rayés par jour si ceux-ci mesurent entre 50 et 65 centimètres.

La pêche au bar rayé est permise dans la zone 21 à l’est de Forestville et de Mont-Joli. Photo : Gouvernement du Québec

La pêche est aussi possible dans certaines rivières, mais requiert alors un permis.

Les pêcheurs devraient pouvoir compter sur une population de bars rayés équivalente à celle de l'an dernier, selon les biologistes. L'analyse des bancs de poissons présents sur la rivière Miramichi, au Nouveau-Brunswick, confirme un nombre important de bars rayés qui sont arrivés à un stade de maturité.

C’est cette population de bars qui migre vers le nord et peut être pêchée dans l’Est-du-Québec durant l’été.

Pour la population du sud du golfe, c’est basé essentiellement sur une estimation du nombre de reproducteurs sur la frayère, c’est-à-dire sur la rivière Miramichi [au Nouveau-Brunswick]. En 2019, c’était sensiblement comme 2018. Ça veut dire que la population est estimée à un peu plus que 300 000 reproducteurs. Ça va très bien, pas de soucis de ce côté-là , indique Anne-Marie Pelletier, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

La biologiste Anne-Marie Pelletier (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Bélanger

Les températures en bas des moyennes saisonnières pourraient cependant retarder légèrement l'arrivée du bar rayé dans nos régions, explique Mme Pelletier.

À une certaine température, la reproduction débute. C’est certain que les températures plus froides, ça va retarder un petit peu la reproduction. Le poisson, ce qu’il va faire, une fois qu’il s’est reproduit et que sa saison est terminée , c’est qu’il va sortir de la rivière et entamer sa migration estivale , vulgarise la scientifique, en entrevue à l'émission Info-réveil.

Elle croit que si un retard du bar rayé est observable, il ne sera que de quelques jours.