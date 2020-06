Aucun nouveau cas de COVID-19 dépisté en Nouvelle-Écosse

Le bilan présenté lundi est de 1061 personnes qui ont contracté la maladie depuis son arrivée dans la province, dont 62 qui en sont mortes et 996 qui en sont guéries.

Il ne reste que trois personnes atteintes de la COVID-19 connues des autorités médicales. Deux d’entre elles reposent à l’hôpital, dont une aux soins intensifs.

Les visites sont à nouveau permises à compter de lundi dans les établissements de soins de longue durée et les foyers pour personnes handicapées financés par le gouvernement, mais seulement à l’extérieur. De plus, les visiteurs doivent rester à au moins 2 mètres des résidents et des employés. Les foyers communiquent avec les familles des résidents pour prévoir les visites.