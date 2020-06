Déraillements de train en Sask. : Transports Canada avait décelé plus de 200 problèmes

Depuis la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, en 2013 , il y a eu sept déraillements majeurs de trains de pétrole brut au Canada. De ces sept incidents, deux ont eu lieu en Saskatchewan, près de la ville de Guernsey, à deux mois d'intervalle, soit le 9 décembre 2019 et le 6 février 2020 .

Ces deux déraillements sont survenus en dépit du fait que Transports Canada avait dénoté bon nombre d’anomalies sur ces voies du Canadien Pacifique (CP), selon des rapports d’inspection de l'agence fédérale.

CBC a obtenu cinq de ces rapports, datés de 2016 à 2020, qui détaillent de nombreuses irrégularités constatées par les inspecteurs : 131 non-conformités et 215 problèmes .

Des représentants du ministère de l’Environnement, du Canadien Pacifique et du Bureau de la sécurité des transports ont rapidement été déployés sur les lieux, le 6 février dernier. Photo : La Presse canadienne / Matt Smith

Un ancien directeur des enquêtes ferroviaires du Bureau de la sécurité des transports (BTS), Ian Naish, a épluché ces rapports et en vient à la conclusion que cette voie ferrée s’étendant sur 183 kilomètres était en très mauvais état .

À la lumière de la lecture des rapports, Ian Naish en vient à la conclusion qu’ aucun de ces déraillements n’a été une surprise .

En revanche, Transports Canada assure que le Canadien Pacifique a effectué toutes les réparations nécessaires , notamment en réduisant temporairement la vitesse maximale autorisée le long des voies afin de minimiser les risques.

De son côté, le CPCanadien Pacifique juge que la voie en question a été et continuera d’être correctement entretenue et que la compagnie dépense des centaines de millions de dollars pour l’entretien annuel. Elle est déjà en train de remplacer une grande partie de la voie ferrée.

Les 7 déraillements de train en chiffres : 3 déraillements en Ontario, 2 en Saskatchewan et 1 au Manitoba

0 mort

5 accidents à quelques kilomètres de villes et de villages

6 des 7 ont entraîné des déversements de pétrole brut, pour une quantité totale de 8,4 millions de litres.

7 fois, les enquêteurs ont attribué cela à un rail endommagé.

Même s’il n’y a eu aucun décès, Ian Naish considère qu’il ne devrait pas y avoir autant de catastrophes pour que le gouvernement agisse. En Saskatchewan, la réglementation prévoyait déjà toutes sortes de mesures [à prendre] bien avant que les accidents ne se produisent réellement.

Le BTSBureau de la sécurité des transports a donné, en mars, deux avis de sécurité ferroviaire avertissant Transports Canada de réviser les règles de sécurité de la voie pour les itinéraires qui transportent de gros volumes de marchandises dangereuses.

Un mois plus tard, Transports Canada a demandé aux compagnies de chemin de fer d’améliorer la qualité et la fréquence des inspections des voies ainsi que d’élaborer et réviser de nouvelles règles de sécurité.

L'état des lieux, quelques heures après le déraillement du 6 février. Photo : gracieuseté Philippe Gaudet

Cette requête faite aux compagnies ferroviaires est loin de plaire au professeur en études environnementales Bruce Campbell, de l’Université York, qui est aussi l'auteur d'un livre sur la catastrophe de Lac-Mégantic.

Le gouvernement vante ses pratiques réglementaires rigoureuses, mais en réalité, la gestion des risques est laissée aux entreprises. Bruce Campbell, professeur d’études environnementales à l’Université de York

Dans un monde idéal, Transports Canada aurait la science et les ressources pour évaluer et réviser les règles de façon indépendante.

Bruce Campbell ne peut s'empêcher d'imaginer le scénario d'un déraillement de train entraînant un déversement de pétrole et d’importantes flammes dans une ville comme Toronto, Montréal, Vancouver ou Winnipeg.

C’est ce qui m’inquiète , dit-il, en faisant allusion à la quantité importante de victimes potentielles d'un accident de cette envergure en plein coeur d'une ville peuplée.