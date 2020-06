La chanteuse ontarienne Serena Ryder et l’animateur québécois Pierre-Yves Lord seront les hôtes des festivités virtuelles de la Fête du Canada 2020. Alanis Morissette, Kelly Bado, Natasha Kanapé Fontaine, Damien Robitaille et Corneille sont parmi les artistes à offrir des prestations. La soirée va se conclure avec une présentation virtuelle de feux d’artifice.

Les festivités débuteront à 13 h avec une tournée virtuelle de six régions du pays, en passant notamment par Montréal et Québec avec Sarahmée et Laurence Nerbonne, mais aussi par l’Ontario avec la chanteuse sudburoise d'origine péruvienne Patricia Cano et par Moncton, représenté par le Ballet atlantique du Canada.

Dès 20 h, une émission spéciale de 2 heures mettra l’accent sur des collaborations originales entre artistes canadiens. La compositrice-interprète Alexandra Stréliski sera par exemple accompagnée des danseurs Vanesa Garcia, Guillaume Côté et Alanna McAdie. Charlotte Cardin et Loud seront au programme, ainsi que le chanteur franco-ontarien Damien Robitaille et le groupe de rap acadien Radio Radio.

Des feux d’artifice virtuels

Les feux d’artifice seront, eux aussi, virtuels, avec notamment un montage des plus beaux spectacles pyrotechniques des années passées, ainsi qu’un feu d’artifice virtuel en soirée.

Marquer l’histoire

La fête du Canada 2020 marque également le 40e anniversaire de l’hymne national « Ô Canada ». Le directeur musical de l'Orchestre du Centre national des Arts à Ottawa Alexander Shelley propose aux Canadiens d’enregistrer leur propre version du « Ô Canada » pour avoir une chance de l’interpréter avec le l’Orchestre du CNA le 1er juillet.

Le rôle déterminant qu’a joué la Nation métisse dans l’entrée du Manitoba dans la Confédération il y a 150 ans sera également célébré.

La fête du Canada à travers le pays sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada, de la CBC, et de la CPAC entre 13 h et 14 h (HE). La soirée spéciale La Fête du Canada Esnemble débutera ensuite à 20 h sur les ondes de Radio-Canada et de la CBC. Les célébrations seront également retransmises sur les plateformes numériques de Patrimoine canadien.