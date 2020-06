Un paiement forfaitaire de 600 $ à 1500 $ pour les travailleurs essentiels à T.-N.-L.

Selon le premier ministre Dwight Ball, le mois prochain, environ 43 000 travailleurs dans la province auront droit à un paiement unique allant de 600 $ à 1500 $.

Ce montant sera calculé selon les heures travaillées et l’argent gagné durant les 16 premières semaines de la pandémie de COVID-19.

En vertu du nouveau programme de 64 millions de dollars, une personne ayant travaillé un minimum de 190 heures et ayant gagné jusqu'à 1000 $ entre le 15 mars et le 4 juillet recevra 600 $.

Un employé ayant œuvré pendant plus de 560 heures et ayant gagné un maximum de 3000 $ pendant cette même période aura droit à un versement 1500 $.

Les employeurs doivent en faire la demande

Pour avoir accès aux paiements, les employeurs devront faire une demande au nom de leurs employés. Un portail sera disponible en ligne à compter du 4 juillet.

Les travailleurs autonomes et les travailleurs dont l’employeur ne participe pas au programme pourront soumettre une demande directement au gouvernement.

Qui est désigné travailleur essentiel ?

La province interprète le terme travailleur essentiel de la manière la plus large que possible , selon le ministre des Finances, Tom Osborne.

Tom Osborne indique que la négociation des critères d’admissibilité avec Ottawa, qui finance à 80 % les paiements, a ralenti le dévoilement du programme.

Le financement fédéral provient d’une enveloppe de 3 milliards de dollars créée en mai dernier pour bonifier le salaire de leurs travailleurs essentiels.

Tous les travailleurs inscrits sur cette liste préparée par Santé publique Canada  (Nouvelle fenêtre) pourront recevoir le paiement.

La liste comprend des centaines d’emplois, y compris les professionnels de la santé, les conducteurs d’autobus et de taxi, les employés des supermarchés et des restaurants, et les employés des centres d’appel.

Un financement pour les employeurs

La province a aussi annoncé lundi un soutien pour les employeurs qui participent au programme. Ces employeurs recevront un financement supplémentaire qui équivaut à 10 % des paiements versés à leurs employés.

Ce financement vise à réduire les coûts salariaux liés au programme.

Tous les paiements accordés seront imposables, un facteur qui réduit l’impact du programme sur les coffres provinciaux, indique le ministre Osborne.