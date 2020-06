Un cas de coronavirus de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon les données quotidiennes publiées par le gouvernement du Québec, le nombre total de personnes infectées au Saguenay-Lac-Saint-Jean atteint 329.

Les deux cas confirmés samedi et lundi proviennent de la MRCMunicipalité régionale de comté Lac-Saint-Jean-Est. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) précise que l'un des cas a été en contact avec une personne travaillant à la Chaîne de travail adapté ( CTAChaîne de travail adapté ) d'Alma, le foyer d'éclosion déclaré la semaine dernière. L'autre cas n'a pas de lien.

On ne dénombre aucun nouveau décès en lien avec la COVID-19 depuis le 6 mai.

Au Québec, le bilan quotidien fait état de 102 nouveaux cas de coronavirus. Le nombre de décès au cours des 24 dernières heures se situe à 11.

Il y a 771 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 82 qui se trouvent aux soins intensifs.