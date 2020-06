Maria Ressa, journaliste critique de Duterte, coupable de diffamation

Maria Ressa, 56 ans, est la cofondatrice du site d'information en ligne Rappler visé par plusieurs procédures judiciaires après avoir publié des articles critiques de la politique du chef de l'État, y compris de sa campagne sanglante et controversée contre le trafic de drogue.

L'ex-journaliste de CNN risque jusqu'à six ans de détention. Mais on ignore combien de temps elle devra purger si la condamnation devient définitive. Elle a été laissée libre dans l'attente de l'examen de son appel.

Nous résisterons à toutes les attaques contre la liberté de la presse , a déclaré aux journalistes après sa condamnation Mme Ressa, qui avait été désignée par Time comme une des personnalités de l'année 2018.

C'est un revers, mais ce n'est pas non plus inattendu. Ils essaient de nous effrayer, mais n'ayez pas peur. [...] J'ai commencé ma carrière en 1986 et travaillé dans tellement de pays. On m'a tiré dessus et menacée, mais je n'avais jamais connu ce genre de mort à petit feu.

Maria Ressa, journaliste