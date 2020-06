1500 nouveaux arrivants recherchés pour témoigner de leur intégration

Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada ( IRCCIRCC ) finance l'étude, commencée il y a un peu moins de 2 ans. Soixante personnes ont été interviewées lors de la première phase de l'étude, l'étape qualitative. Maintenant, l'étude entre dans la phase quantitative.

Les questions posées dans ce sondage seront orientées sur le parcours du nouvel arrivant, de son vécu et de son expérience au Canada.

C’est la 3e année et dernière phase de cette étude. Nous sommes dans l’année de collecte et d’analyse des données, explique le professeur d'économie et de gestion à l' USBUniversité de Saint-Boniface , qui est le chercheur principal et le responsable du projet, Faïçal Zellama.

Au cours de l’enquête, les chercheurs s’intéressent à l’intégration des nouveaux arrivants au sens large, notamment en ce qui a trait au marché du travail, mais aussi à l'éducation, à la santé et au bien-être.

Écouter l’entrevue à l’émission Le 6à9

Le dernier point concerne aussi l’intégration au niveau linguistique, ajoute Faïçal Zellama. Par exemple, est-ce que le fait d’être francophone facilite l’intégration?

De multiples chocs

D’après le chercheur, les premières tendances révèlent qu’il faudrait améliorer l’orientation des nouveaux arrivants, en les préparant mieux à leur arrivée au Canada.

Par ailleurs, Faïçal Zellama indique qu’il ressort plusieurs chocs vécus par ceux qui ont choisi le Canada comme terre d’accueil.

Les études parlent de choc climatique, de choc culturel, mais apparemment il y a un autre choc, souligne ce dernier. La plupart des nouveaux arrivants viennent de sociétés qui sont plus collectivistes avec la famille, les amis, et là, ils viennent vers un système qui est, entre guillemets, un peu plus individualiste. C’est un choc énorme qui détermine la réalité des nouveaux arrivants.

Selon Faïçal Zellama, une autre étude parallèle a été lancée au Québec. Les résultats des deux études pourront être comparés. L’équipe de chercheurs souhaite aussi, en plus de la remise des résultats à IRCCIRCC , organiser des conférences.

Avec les informations du 6à9