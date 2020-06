Devrait-on privatiser la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador?

La question est débattue depuis des décennies dans plusieurs provinces canadiennes où le gouvernement a un monopole sur l’importation, la distribution et la vente des alcools.

Mais l’économiste Wade Locke, de l’Université Memorial, soutient que la vente de la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador pourrait représenter une importante source de revenus pour le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, qui gère simultanément une dette monumentale, un mégaprojet hydroélectrique désastreux et une pandémie.

Wade Locke soutient que le monopole de la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador n’a aucune justification de politique publique et rappelle que la province continuerait de percevoir d’importants revenus en vertu de la taxe sur la vente des alcools.

Nous avons actuellement un gouvernement qui ne semble pas vouloir résoudre ses problèmes liés aux dépenses ou qui ne veut pas se créer des maux de tête à l’approche des élections , soutient-il.

Une succursale de la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : CBC

Les revenus en hausse de 11 % malgré la pandémie

Malgré la fermeture partielle des 29 succursales de la SATNLSATNL , en raison de la pandémie, les revenus de la société d’État ont augmenté de 11 % ce printemps, comparativement à l’an dernier.

Cette augmentation est due, en grande partie, au succès des 144 magasins privés qui exploitent une section Liquor Express.

Les succursales exploitées par la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador , qui sont généralement plus importantes et vendent une plus grande variété de produits, n’acceptent actuellement que des commandes en ligne ou par téléphone.

Mais les magasins Liquor Express, qui doivent obtenir un permis et acheter leur inventaire de la SATNLSATNL , et qui vendent leurs produits aux prix établis par la société d’État, sont restés ouverts et ont vu leur achalandage grimper.

Il faut analyser, réviser et mieux comprendre les succès des trois derniers mois afin de déterminer s’il y a vraiment des inquiétudes par rapport à la privatisation de la SATNL , indique Vaughan Hammand, de la section provinciale de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

La province ferme la porte à l’idée

Le ministre des Finances, Tom Osborne, indique pourtant que les revenus stables de la SATNLSATNL représentent toujours un atout précieux pour le gouvernement. En 2018-2019, la province a reçu 184 millions de dollars en dividendes de la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador .

Ça ne m’intéresse pas , dit-il. Se débarrasser de la SATNL aurait […] des impacts auprès des futures générations.

L’idée est aussi rejetée par NAPE, le syndicat qui représente les 600 employés des magasins d’alcools.

Jerry Earle, président de NAPE, rappelle que les employés des succursales de la SATNLSATNL ont des emplois à temps plein qui sont stables et offrent des avantages sociaux.

D'après les informations de Terry Roberts, CBC