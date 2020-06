Le pilote qui a péri est Jacques Gobeil de Chicoutimi

L’accident est survenu dans un secteur boisé, à 10 kilomètres au nord de Saint-Fulgence. L'avion de type Pélican avait décollé de l’aéroport de Saint-Honoré un peu plus tôt.

Selon la Sûreté du Québec, Jacques Gobeil était seul à bord de son appareil de fabrication artisanale, et il serait mort sur le coup.

Au début, j’ai pensé que c’était quelqu’un qui s’amusait à faire des manœuvres dangereuses avec son avion. Plus l’avion descendait, plus on s’inquiétait. Nicolas Loiselle, résident de Saint-Honoré

Les résidents du secteur ont tout entendu et sont sous le choc.

On reste de l’autre côté de la rivière Valin. On a entendu un avion qui faisait un drôle de bruit. Là, j’ai vu l’avion qui faisait beaucoup d’acrobaties, comme des 360 , a raconté Nicolas Loiselle, résident de Saint-Honoré, en entrevue à C'est jamais pareil.

Nicolas Loiselle a vu l'avion virevolter au-dessus de chez-lui quelques secondes avant l'écrasement. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Il a immédiatement appelé le 911. Il a réussi à guider les services d’urgence sur les lieux de l’accident et les pompiers sont arrivés en moins de cinq minutes à son avis.

On a été sous le choc sur le coup, c’est traumatisant, on tremblote. On a vraiment été témoin des dernières 30 secondes de l’avion , se remémore-t-il.

Nicolas Loiselle espère maintenant pouvoir donner sa version des faits aux responsables du Bureau de la sécurité des transports du Canada pour contribuer à l’enquête au besoin.

Le BSTBST s’est déplacé sur les lieux dimanche après-midi pour photographier la scène et interroger les témoins justement.

L'enquêteur a maintenant quitté les lieux et doit maintenant déterminer si une enquête approfondie est nécessaire.

Quant à la carcasse de l'appareil abîmé, elle sera récupérée au cours de la journée de lundi à la demande de la compagnie d'assurances, selon le BST.