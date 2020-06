Montréal reconnaît l'existence du racisme systémique

Lors d'une conférence de presse donnée lundi matin, Mme Plante a annoncé la création, d'ici l'automne, d'un poste de Commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémiques.

Son premier mandat sera d'élaborer une réponse transversale, cohérente et pérenne en matière de lutte au racisme et à la discrimination systémiques pour l'ensemble des unités de la Ville , a déclaré la première magistrate.

La mairesse présentera également une déclaration, lundi au conseil municipal, reconnaissant qu'il existe du racisme et de la discrimination systémiques à la Ville de Montréal, a-t-elle précisé.

Toujours selon Mme Plante, il est aussi nécessaire de s'attaquer à la sous-représentation de la diversité au sein des effectifs de la Ville , notamment en améliorant le nombre de cadres issus de la diversité .

Valérie Plante a cependant souligné que son administration avait déjà atteint, et même dépassé, son objectif de 33 % d'embauches issues de la diversité, avec un taux de 36 % atteint l'an dernier. Pour accroître le nombre de cadres provenant des minorités ethniques, la mairesse compte sur un « programme de gestion des talents et de leadership en diversité ».

Nous pouvons et devons faire mieux. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le rapport en question, rendu public lundi matin par l'OCPM, indique que la lutte contre le racisme et la discrimination a été négligée au sein de la métropole.