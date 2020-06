Des entreprises à T.-N.-L. imposent des frais supplémentaires liés à la COVID-19

C’est le cas de Jackie Hartley qui avait un rendez-vous à une clinique de physiothérapie pour une douleur au dos à la suite d’un accident de voiture. La clinique exige des frais de 3 $ liés à la COVID-19.

Mme Hartley affirme qu’elle ne comprenait pas pourquoi on lui imposait ces frais et qu’elle a annulé son rendez-vous. Elle se rendait habituellement à la clinique deux fois par semaine. Elle dit qu’elle ne peut payer 24 $ de plus par mois pour ses traitements parce que ses revenus sont fixes.

Elle se demande pourquoi certaines entreprises exigent des frais supplémentaires alors que d’autres ne font pas cela. Les commerçants, selon elle, doivent comprendre que beaucoup de gens ne travaillaient pas à cause de la pandémie et qu’il est difficile pour eux de payer des frais supplémentaires.

Des frais supplémentaires jugés nécessaires

L’entreprise Proactive Wellness and Prevention a décidé d’exiger 3 $ de plus par patient par rendez-vous pour réduire le coût des mesures de prévention de la COVID-19.

L’entreprise a dû acheter de l’équipement de protection personnelle pour ses employés, faire installer des panneaux de plexiglas et embaucher un conseiller en matière de sécurité qui supervise le nettoyage des cliniques et le respect des consignes de la santé publique, explique le porte-parole Robbie Lee.

Ces coûts sont inévitables pour faire fonctionner les cliniques et fournir aux patients la même qualité de soins qu’auparavant, souligne M. Lee. La majorité des clients, selon lui, comprennent la situation.

Les clients sont informés des frais supplémentaires au préalable, ajoute M. Lee. Il dit espérer que les frais ne seront pas imposés bien longtemps. Cette mesure, précise-t-il, fait l’objet d’une révision chaque semaine.

Des cabinets de dentistes connaissent des difficultés après plusieurs semaines de fermeture, explique le directeur général de leur association, Anthony Patey. Photo : CBC

Des cabinets de dentistes ont aussi besoin de revenus supplémentaires, selon le directeur général de l’association des dentistes de Terre-Neuve-et-Labrador, Anthony Patey.

Les cabinets des dentistes sont restés fermés pendant 12 semaines et ils ont maintenant des difficultés financières, précise M. Patey. De plus, ajoute-t-il, les cabinets doivent payer les coûts considérables de l’équipement de protection personnelle et de systèmes de filtration pour respecter les consignes de la santé publique.

Le coût de l’équipement de protection personnelle a augmenté ces dernières semaines en raison de la hausse de la demande pour ces produits.

L’association des dentistes n’encourage pas ses membres à imposer des frais supplémentaires et ne tente pas non plus de les dissuader d’agir ainsi.

Des clients font preuve de compréhension

Beverly Amah dit comprendre pourquoi un cabinet de dentiste a exigé des frais supplémentaires de 10 $ pour le rendez-vous de son fils.

Elle juge que ces frais étaient justifiés, sachant que son fils a reçu les soins nécessaires de façon sécuritaire. Le dentiste et l'hygiéniste dentaire portaient chacun une combinaison complète et une visière de protection.

Mme Amah dit croire que les gens sont peut-être surpris en voyant des frais supplémentaires pour cet équipement, mais qu’il faut être raisonnable. Elle dit que certaines entreprises ont de la difficulté à payer cet équipement après des semaines de fermeture et que leurs clients peuvent les aider à prendre ces mesures de sécurité pour le bien de tous.

Avec les renseignements de Meg Roberts, de CBC