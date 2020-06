François Legault créera un comité de travail sur le racisme

Les ministres Lionel Carmant et Nadine Girault. Photo : Radio-Canada

Selon des sources au fait du dossier, le comité en question sera coprésidé par Nadine Girault et Lionel Carmant, respectivement ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Le comité compterait également la ministre Sylvie d'Amours (Affaires autochtones) et les députés Ian Lafrenière et Christopher Skeete dans ses rangs. Le premier est adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, tandis que le second est adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise.

On ignore pour l'instant si le comité se verrait imposer un échéancier, ou s'il entend mener des consultations.

L'annonce de la création de ce comité survient dans la foulée d'une série d'appels à lutter contre le racisme systémique au Québec.

La semaine dernière, M. Legault appelait justement à une « évolution tranquille » sur cette question, mais plusieurs militants déplorent le fait que le premier ministre refuse de se prononcer sur l'existence ou non d'un racisme « systémique » au sein de la société québécoise.

Avec les informations de Sébastien Bovet