Des commerces affichent un brin d’optimisme depuis leur réouverture

La phase trois du plan de réouverture de la Saskatchewan est en oeuvre depuis le lundi 8 juin et certains commerces semblent être optimistes.

Le propriétaire de Reebok CrossFit 306 à Saskatoon, Jason Cain, constate ainsi que depuis la réouverture de sa salle de sports, il a déjà atteint la capacité maximale de clients autorisée par la province. Il entend même ajouter deux classes par jour la semaine prochaine.

Par ailleurs, pendant les jours de confinement, il en a profité pour faire des travaux. D’après M. Cain, cela lui rappelle le 1er décembre 2011. On venait juste d’ouvrir et tout le monde était excité, dit-il. On va chercher de nouveaux membres […] Je veux garder l’énergie, l’optimisme.

Il espère retrouver son chiffre d'affaires du mois de mars d’ici le 1er octobre.

À lire aussi : Un pub irlandais se prépare à la phase 3 du plan de relance saskatchewanais

Cet espoir est aussi constaté auprès de Sanjana Amaroo, une propriétaire de deux spas à Saskatoon. Malgré les mesures strictes de la province, ses spas ont accueilli de nombreux clients depuis la réouverture de ses salons d'esthétique et la demande s’annonce importante dans les prochains jours.

Les gens sont très compréhensifs , dit-elle en remarquant qu’ils savent que les mesures sanitaires existent pour les protéger ainsi que les employés.

La phase trois du plan de réouverture autorise des entreprises, dont les restaurants et les garderies, à rouvrir sous certaines conditions hygiéniques.

D'après les informations de Zoé Clin