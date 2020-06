Une manifestation antiraciste attire des centaines de personnes, malgré l’opposition

Quand l’organisatrice, Brittany Bovey, a annoncé la tenue d’une manifestation en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter, au début de juin, elle ne pensait pas faire face à une telle opposition.

Très tôt, des commentaires racistes et haineux ont afflué vers elle, lui enjoignant d’annuler l’événement.

Le maire interpellé

Le maire d’Innisfail, Jim Romane, s’est immédiatement élevé contre la manifestation, soulignant qu’il n’avait jamais eu connaissance de la présence de racisme dans la municipalité de 8000 âmes.

Il a, à son tour, reçu un torrent de critiques, ce qui l’a poussé à s’excuser pour ses propos et à prendre part à la manifestation avec d’autres membres du conseil municipal.

Je reconnais que j’ai encore beaucoup à apprendre à ce sujet et je m’engage à le faire de mon mieux. J’espère que ce qui s’est passé sera une occasion pour moi et pour plusieurs autres d’en apprendre plus sur les problèmes liés au racisme , a-t-il expliqué avant de se rassembler avec la foule.

L’ignorance dont j’ai fait preuve est inexcusable. Jim Romane, maire d’Innisfail

Nous sommes ici, aujourd’hui, pour réveiller ceux qui pensent que le racisme n’est pas un problème dans le centre de l’Alberta , a lancé Dieulita Datus, l’une des participantes à la manifestation.

Elle dit participer au rassemblement pour les victimes de la traite d’esclaves, pour les Autochtones morts de faim ou de maladies en tentant de défendre leurs terres, pour ceux qui sont morts dans les pensionnats et ceux qui ont succombé aux mains de la police, pour nos soeurs disparues ou assassinées, à la mémoire de George Floyd .

Selon le maire, le visage de sa ville a changé ces dernières années. De nombreux nouveaux arrivants, des Philippines et de la Syrie, par exemple, sont venus s’installer dans cette bourgade de la campagne albertaine.

Pour Jim Romane, il est important de les soutenir et d’apprendre d’eux.

D’autres n’y croient pas

Un seul moment de tension a troublé le rassemblement, lorsqu’un motocycliste d’est infiltré dans le groupe avec quelques contre-manifestants en faisant ronronner le moteur de son véhicule et en criant que all lives matter (toutes les vies comptent).

Il a été rapidement été enterré par les voix entremêlées des manifestants scandant Black lives matter avant d’être escorté un peu plus loin par des policiers.

Malgré tout, l’événement a été qualifié de discussion communautaire par les manifestants, tant à cause du sujet dont il traite que des débats qui entourent le soulèvement populaire.

Dax Williams, un homme noir qui a fait le chemin depuis Red Deer pour prendre part à la manifestation d’Innisfail, a passé près d’une trentaine de minutes à échanger avec un concitoyen blanc à propos des méconceptions liées au racisme.

Selon lui, il y a des avantages à pouvoir discuter avec quelqu’un qui ne pense pas comme lui.

Beaucoup de gens ont des questions et voudraient parler de ce qui se passe en ce moment , explique-t-il. La discussion qu’il venait tout juste d’avoir lui a rappelé ce qui arrive quand un grand nombre de personnes sont frustrées .

Ça vaut la peine de s’en parler! Dax Williams, manifestant

Avec les informations de Helen Pike et Sarah Rieger