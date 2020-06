Mobilisation pour dénoncer des actes racistes à Saint-André-Avellin

Un peu plus d’une semaine après la grande manifestation à Ottawa , la vague de contestation contre les actes de racisme a touché le village de Saint-André-Avellin en Outaouais. Environ 150 personnes se sont rassemblées, dimanche, pour dénoncer des actes de racisme que des commerçants locaux subiraient depuis des années.

L’histoire entourant les propriétaires du magasin La Voûte a agi comme catalyseur. Le Comité de solidarité citoyenne de la Petite-Nation a vu le jour il y a environ un mois quand on a été mis au courant qu’il y avait une situation d’intimidation et de racisme qui se déroulait dans notre municipalité , explique Nancy Yank, l’une des membres du comité qui est derrière la mobilisation de dimanche.

Nancy Yank, membre du Comité de solidarité citoyenne de la Petite-Nation Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

[Les propriétaires] se faisaient intimider. Il y a même eu des altercations physiques, en raison du fait que l’un des commerçants est origine arabe.

Il y avait des crachats dans les vitres, ils se faisaient attendre à la sortie de leur commerce, il y a même eu une voiture de vandalisée. Nancy Yank, Comité de solidarité citoyenne de la Petite-Nation

Les propriétaires de La Voûte n’étaient pas présents à la manifestation, mais leur histoire en a touché plus d’un.

Les gens de Saint-André-Avellin se sont unis pour lancer un message fort : ils n’acceptent pas les actes de racisme dans leur communauté.

Je ne veux pas vivre dans un village où il manque de tolérance envers les autres. J’adore ce village et je trouve que la plupart des gens sont ouverts vers le monde , souligne Charlie Martin, un résident de la petite localité.

Les manifestants étaient invités à rédiger un message de solidarité sur une corde à linge de fortune. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Qu’on leur montre la porte de sortie, je trouvais ça épouvantable , raconte quant à lui l’auteur-compositeur-interprète Francis Faubert, qui s’est récemment installé avec sa compagne Stéphanie Boulay et leurs enfants près de Saint-André-Avellin. C’est touchant, ça me touche et je suis fier de ma place.

Les organisateurs souhaitent que Saint-André-Avellin rejoigne la Coalition des municipalités inclusives, un réseau comptant notamment 82 villes canadiennes qui adoptent des politiques de lutte contre la discrimination.

Le maire Jean-René Carrière confirme que l’idée sera étudiée et qu’il veut aider les nouveaux arrivants. Le sujet va être sur une des prochaines tables de travail de la municipalité , explique-t-il. On va mettre en place ce qu’il faut pour qu’ils continuent à se sentir bien accueillis.

Avec les informations de Jean-François Poudrier