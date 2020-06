Racisme et violences policières: la colère se déplace à Atlanta

L’homme noir était en état d'ébriété et a résisté à son arrestation, indique le rapport du Bureau d’enquête de Georgie.

Après un test d'alcoolémie négatif, les deux officiers ont tenté de le placer en garde à vue. Un passant a alors filmé Rayshard Brooks en train de se débattre, avant d'échapper aux deux policiers et de courir à travers le parking avec dans sa main ce qui ressemble à un pistolet à impulsion électrique, dit Taser , de la police.

Sur une autre vidéo filmée par une caméra de surveillance du restaurant, on le voit se retourner et peut-être viser les policiers. On voit ensuite un des officiers de police à ses trousses tirer avec son arme à feu et Rayshard Brooks s'écrouler.

De nouvelles images diffusées dimanche par les autorités montrent toutefois M. Brooks discutant calmement avec les agents avant l’incident. Selon plusieurs médias américains, l’homme noir racontait aux policiers qu’il célébrait l’anniversaire de sa fillette et qu’il se trouvait dans le coin parce qu’il se rendait au cimetière où sa mère est enterrée.

Un restaurant incendié

Samedi, la colère s’est emparée des rues d’Atlanta, notamment devant le restaurant Wendy’s, où a eu lieu le drame. Des manifestants ont mis le feu au restaurant et ont bloqué la circulation sur une autoroute importante de la ville.

La télévision locale a montré le restaurant en flammes pendant 45 minutes avant l'arrivée des pompiers sous la protection d'un alignement d'officier de police. Lorsque le feu a été éteint, il ne restait plus du restaurant que des ruines, à deux pas d'une station-service.

La mort de Rayshard Brooks a entraîné la démission de la cheffe de la police d’Atlanta, Erika Shields.

La cheffe de police d'Atlanta Erika Shields. Photo : Associated Press / David Goldman

En raison de son désir qu'Atlanta soit un modèle de ce qu'une réforme significative devrait être dans tout le pays, Erika Shields a présenté sa démission immédiate de chef de la police , a dit samedi la mairesse d’Atlanta Keisha Lance Bottoms, dont le nom a été avancé comme une possible colistière du démocrate Joe Biden pour l'élection présidentielle de novembre.

La mairesse a indiqué que l'agent ayant tiré sur Rayshard Brooks a été congédié. Un autre agent a été suspendu.

Je crois fermement qu’il y a une différence claire entre ce qu’une personne peut faire et ce qu’elle doit faire , a dit Mme Bottoms. Je ne pense pas que l’usage de la force était justifié dans ce cas-ci , a-t-elle ajouté.

Usage disproportionné de la force

La police affirme avoir arrêté 36 manifestants samedi soir, sans donner plus de détails sur les raison de leur interpellation.

Dimanche, ils étaient des dizaines de personnes rassemblées à l’extérieur du restaurant calciné, devenu lieu de recueillement à la mémoire de Rayshard Brooks.

Un avocat agissant au nom de la famille de la victime, Chris Stewart, a condamné cet usage disproportionné de la force.

En Géorgie, un Taser n'est pas une arme mortelle (...) Il y avait d'autres options que de lui tirer dans le dos , a-t-ildéclaré à des journalistes.

Le portrait de Rayshard Brooks devant le restaurant rapide Wend'ys qui a été incendié samedi soir par des manifestants en colère. Photo : Getty Images / Dustin Chambers

L'ex-élue afro-américaine de Géorgie Stacey Abrams, autre colistière potentielle de Joe Biden, a estimé dimanche que la colère des manifestants était légitime .

Un homme a été tué parce qu'il dormait dans une allée et nous savons que ce n'est pas un incident isolé , a-t-elle expliqué.

C'est le 48e cas de fusillade impliquant un policier sur lequel le GBI enquête depuis le début de l'année, selon le quotidien local Atlanta Journal-Constitution. Quinze de ces fusillades ont été mortelles.