Un drapeau nazi sème l'émoi dans Hochelaga

Signalée d’abord sur Twitter par un journaliste du quotidien anglophone The Gazette, la présence du drapeau rouge et blanc à la croix gammée a suscité des craintes chez plusieurs résidents du quartier qui ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

C’est ma rue. Je vis à une très courte distance à pieds. […] Il n’y a pas de place pour les nazis dans notre quartier , a écrit sur Twitter une internaute sous le nom @EsHandy.

De son côté, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirme avoir reçu une plainte dimanche, à 13 h 15, de la part d’un voisin concernant le drapeau rue Adam.

Sur place, les policiers ont constaté la présence du drapeau avec un symbole nazi et ont demandé au résident de le retirer , explique Véronique Comtois, porte-parole du SPVM.

Selon elle, cette demande a été faite sur une base de bonne foi par les agents et non pas pour infraction criminelle. Une enquête a été ouverte sur cet incident et c’est l’enquête qui déterminera les intentions de l’individu .

La police précise par ailleurs qu’il n’y a eu aucune résistance de la part du résident qui a fait l’objet d’une plainte. « Il y avait une bonne collaboration », a ajouté Mme Comtois.

Sur Twitter, le maire de l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve Pierre Lessard-Blais a réagi à cet incident affirmant que le drapeau a été bel et bien retiré, tout en ajoutant que le racisme n'a pas sa place dans notre communauté .

Cet incident survient alors que des manifestations contre le racisme ont lieu depuis trois semaines à Montréal, dans le cadre du mouvement dénonçant la brutalité policière à la suite de la mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, mort par étouffement sous le genou d’un policier blanc à Minneapolis.