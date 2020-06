Des restaurants ouvrent leurs portes dès lundi

À partir de lundi, les restaurateurs pourront accueillir à nouveau leurs premiers clients, une situation qui n’est pas gérée de la même façon par tous les entrepreneurs.

Certains restaurateurs travaillent depuis plusieurs jours afin de mettre en place les mesures sanitaires requises.

Au restaurant Tem-Rose de Témiscaming, la copropriétaire Caroline Lévesque s’attend à une certaine frénésie.

On est content, on habite dans un petit village alors tout le monde le sait, je pense qu’on va être pas mal occupé et tout le monde a hâte , dit celle qui occupe cet emploi depuis une quinzaine d’années.

L’entreprise a cependant réduit de 50 pour cent environ le nombre de places assises disponibles. Il doit nous rester environ 30 places , précise-t-elle.

Tem-rose est situé au centre-ville de Témiscaming. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Un peu plus au nord, à Ville-Marie, le restaurant La Gauloise, a choisi de ne pas ouvrir la salle à manger pour tout l’été.

Depuis la pandémie on faisait seulement des commandes pour emporter et ça allait bien, la clientèle répondait bien alors on a fait le choix de continuer comme ça pour cet été et nous allons réviser la formule en septembre , mentionne celle qui est à l’emploi du restaurant La Gauloise depuis 24 ans, mais qui occupe la chaise de copropriétaire depuis 13 ans.

La copropriétaire, Kathy Légaré, fait remarquer que l’aménagement du restaurant ne permet pas de respecter la distanciation sociale de deux mètres.

Selon elle, la décision a été facile a prendre, surtout que financièrement parlant, le petit commerce de la rue Sainte-Anne fait ses chiffres.

Au centre-ville de Senneterre, la copropriétaire Guylaine Taillefer du restaurant Le Matéo précise que son équipe a décidé de relancer l’entreprise, une bouchée à la fois. Le menu du jour ne sera pas encore disponible et les repas seront les mêmes que ceux du service de la livraison.

On a réussi à ne pas se casser la gueule en n’était pas fermé, mais là il faut réussir à franchir cette étape-là aussi, mais je pense qu’on a la bonne recette en y allant petit à petit , dit-elle.

À Val-d’Or, le restaurant du relais routier situé à l’intersection de la 397 et de la 117 ne rouvrira pas ses portes, victime de la COVID-19.