Déconfinement en France : des Mauriciens se réjouissent

La France franchit une étape importante de son déconfinement : les restaurants et les bars de la région de l'Île-de-France pourront aussi accueillir des clients à l'intérieur de leurs établissements.

Les Français pourront également, dès lundi, voyager dans d'autres pays européens.

Le président Emmanuel Macron s'est adressé à ses concitoyens dimanche dans une allocution solennelle, la quatrième depuis le début de l'épidémie. Il a indiqué que la France avait remporté une première victoire contre la COVID-19. Il a tout de même tenu à rappeler que le virus rôde toujours et qu'il faut maintenir les mesures de distanciation physique.

Franchement, c'est une libération. Valérie Bergeron

Valérie Bergeron, propriétaire d'une résidence secondaire en Mauricie, habite avec sa famille à Fourqueux, en banlieue de Paris.

On a étonnamment un retour à la normale qui est très agréable à vivre. Je suis retournée au restaurant. Ce week-end, nous sommes allés en famille en Normandie. C'est vraiment merveilleux. On est libres , souffle Mme Bergeron.

Elle note que les mesures sanitaires sont très différentes dans l'Hexagone qu'au Québec.

Il y a aucun plexiglas. Il n'y a pas de deux mètres. Ici, c'est un mètre et on le fait respecter dans les écoles. [...] Dans les restaurants, la seule règle, c'est qu'on met un masque en entrant et dès qu'on circule dans le restaurant, on doit être masqué. Assis à table, on n'est pas masqué. Les serveurs sont masqués , explique Mme Bergeron.

Elle estime que même dans le cas d'une deuxième vague, il serait peu probable que la population française soit à nouveau confinée. Selon elle, il n'y aurait pas l'acceptabilité sociale nécessaire pour procéder.

D'une région à l'autre, le retour à la normale se fait à vitesse variable. Steve Normandin, qui est originaire de Trois-Rivières, demeure depuis 2015 à Saint-Quay-Perros en Bretagne. Le musicien note que bien que ce soit permis, plusieurs restaurants n'ont pas encore commencé à accueillir des clients à l'intérieur de leur établissement. La Bretagne a pourtant eu peu de cas de COVID-19 en dehors des résidences pour aînés.

Tout ce qui est restaurant, bar ou terrasse, c'est encore long à démarrer. D'autres régions, ça démarre plus vite. Mais c'est très compliqué quand même , souligne M. Normandin.

Il estime que le retour à la normale risque d'être encore long, surtout dans le domaine des arts.