Pas d’amendes pour les passagers d’OC Transpo sans masque pour le moment, dit Watson

Même si le port du masque sera obligatoire dès lundi dans les véhicules et les installations d’OC Transpo, la Ville d’Ottawa ne mettra pas les contrevenants à l’amende pour le moment, a affirmé le maire Jim Watson dimanche.

Nous avons 200 000 masques pour les personnes qui ont oublié leur masque ou celles pour qui ce n’est pas possible de se payer un masque , a affirmé un Jim Watson masqué lors d’une brève apparition publique à la station Tunney’s Pasture au terme de laquelle il a lui-même distribué quelques masques.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, pense qu'il est utile de rendre les masques obligatoires dès lundi, car Ottawa poursuit son déconfinement et l'achalandage du réseau de transport va recommencer à augmenter. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas beaucoup, 200 000 [masques], dans une ville d'un million [d’habitants]. C’est important que les gens achètent eux-mêmes leur masque , a-t-il toutefois souligné.

Au début du mois de juin, Ottawa est devenue la première ville canadienne à décider de rendre le port du couvre-visage obligatoire dans le transport en commun. Depuis, Toronto a emboîté le pas.

Bon nombre de passagers du train léger arboraient un masque, dimanche, dont Kurt May. Celui-ci se questionne toutefois quant à l’utilité du telle mesure. C’est trop tard, ils auraient dû le faire il y a trois mois quand ça a commencé , croit-il.

C’est une interrogation à laquelle le maire Watson a répondu durant son point de presse dimanche. Confinement oblige, l’achalandage des véhicules d’OC Transpo a diminué dramatiquement, mais la vie semble reprendre un semblant de normalité à Ottawa. Plus de gens vont prendre l’autobus ou le train et ce sera pas mal plus difficile [de se distancer] , a-t-il souligné.

Les usagers du transport en commun devront aussi recommencer à monter dans l’autobus par la porte avant du véhicule, puisque la flotte d’OC Transpo est maintenant munie d’écrans de Plexiglas pour protéger les chauffeurs.

Lorsque la Ville a décidé de rendre obligatoire le port du couvre-visage, le directeur général d’OC Transpo, John Manconi, avait noté que les chauffeurs n’agiraient pas comme une police des masques en empêchant les individus de prendre l’autobus.

Avec les informations d'Audrey Roy