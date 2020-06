Troisième dimanche consécutif de manifestation contre le racisme à Montréal

À l’appel du collectif Occupy the Hood, un rassemblement citoyen visant à dénoncer le racisme systémique et la brutalité policière, quelques centaines de personnes sont réunies autour du monument à Sir George-Étienne Cartier au pied de la montagne pour discuter au son de la musique des DJ en rotation. L’ambiance est à la célébration.

On est ici pour montrer la beauté de la culture noire à Montréal et de s’affirmer et de montrer qu’on se mobilise contre les injustices policières de partout dans le monde, pas juste à Montréal , explique Fatima Keita, l’une des organisatrices de l’événement.

L’important c’est de souligner notre culture et de démontrer aux gens qu’on n’est pas défini par notre douleur. Bien qu'on soit noir, on est quand même heureux et on va se battre pour notre liberté , ajoute-t-elle.

Une des organisatrices de l'événement, Fatima Keita, entourée de deux de ses amies. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Malgré la foule, les organisateurs ont prévu tout le nécessaire pour faire respecter la distanciation physique. Ils rappellent régulièrement au micro de respecter le deux mètres et des membres du collectif Occupy the Hood se promène parmi les manifestants pour offrir du gel nettoyant, le tout sous le regard discret du Service de police de Montréal (SPVM) qui surveille l’événement avec des policiers à pied et à vélo.

Mais même si les policiers restent à l’écart et que l'ambiance est à la fête, un homme rencontré à la manifestation a expliqué à Radio-Canada avoir hésité avant de venir. Il avait peur d’être pris pour cible par les policiers en raison de la couleur de sa peau, si jamais le rassemblement se transformait en confrontation.

Je ne voulais pas venir parce que j’avais peur d’être une cible pour la police. Puis, je pense que ça ne devrait pas juste être nous ici. Il devrait y avoir des blancs qui ont envie d’être du mouvement aussi , témoigne-t-il comme preuve qu’il y a un réel lien de confiance à rebâtir entre les autorités et la communauté noire de Montréal.

Loi 21, un symptôme du racisme systémique disent des opposants

En parallèle du rassemblement sur le mont Royal, une centaine d’opposants à la Loi sur la laïcité de l’État se sont rassemblés devant les bureaux montréalais du premier ministre François Legault pour rappeler qu’ils sont toujours en désaccord avec la Loi en vigueur depuis bientôt un an.

C'est une année de trop , a lancé en début de discours la présidente du groupe Justice Femme, Hanadi Saad, qui s'est rappelé avoir entendu François Legault dire, l'an dernier, que sa loi venait mettre fin au débat.

On est là pour lui prouver que ce n'est pas terminé! On est là et on va être dans la rue et on a des poursuites judiciaires jusqu'à l'annulation de la loi soi-disant sur la laïcité , a-t-elle poursuivi sous les encouragements des manifestants.

Pour les militantes, puisqu'une forte majorité de femmes ont pris le micro, il s'agit d'abord et avant tout d'un autre symptôme du racisme systémique qui ronge la société québécoise.

La loi 21 ne protège pas l'identité québécoise, elle est créée pour faire du profilage religieux et racial particulièrement envers les femmes, surtout les femmes musulmanes , a dénoncé Mme Saad.

De son côté, le coordonnateur de la coalition Non à la Loi 21, Ehab Lotayef, a fait un pas de plus en dressant un lien direct avec la violence et les meurtres commis contre les Noirs et les Autochtones.

Je l'admets, les musulmans ne se font pas tuer dans les rues de l'Amérique du Nord aujourd'hui. Mais on assiste malheureusement à la naissance des racines de ce qui pourrait mener à de tels meurtres dans le futur , a-t-il affirmé en ajoutant que ce combat pour l'égalité vise à prévenir d'éventuelles violences.

D'ailleurs, le groupe Justice Femme dit avoir recensé des dizaines d'incidents d'actes haineux, d'intimidation ou de discrimination envers des femmes musulmanes au Québec depuis l'adoption de la loi rédigée par le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion Simon Jolin-Barrette.

Depuis qu'elle a été sanctionnée, la Loi sur la laïcité de l'État a fait l'objet de nombreuses contestations judiciaires qui suivent actuellement leur cours devant les tribunaux.

