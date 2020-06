Des passagers décrivent le drame d'un accident d'autocar près de Béthune

Une camionnette est entrée en collision avec un petit autocar jeudi dernier près de Béthune, au nord de Regina, lors d'un accident terrifiant qui a fait six blessés et que décrivent deux passagers de l'autocar.

Regan Sunchild était à moitié endormie au moment où elle a aperçu une camionnette se diriger droit vers l’autocar dans lequel elle se trouvait.

Elle avoue avoir pensé au pire : C’était une énorme collision. J’ai eu l’impression d’être propulsée dans les airs, mais c’est le toit de l’autocar qui s’est affaissé juste à côté de moi.

Selon cette femme de 18 ans, le véhicule dans lequel elle était assise aurait effectué quatre ou cinq tonneaux avant de prendre en feu.

Elle portait encore sa ceinture de sécurité au moment où elle a contacté le 911.

Deux personnes se trouvaient dans la camionnette qui est entrée en collision avec l'autocar. Photo : Fournie par Regan Sunchild

La Gendarmerie royale du Canada ( GRC) (GRC) dit avoir reçu un appel aux alentours de 5 h 45 jeudi matin. La police précise que cinq personnes se trouvaient à l’intérieur de l’autocar au moment de l’accident.

La collision a fait faire des tonneaux à l’autocar. Une personne a été éjectée du véhicule , a déclaré la GRC, GRC, ajoutant que deux personnes se trouvaient dans la camionnette.

Regan Sunchild était en route vers la Première Nation de Thunderchild pour voir ses parents. Elle a encore de la difficulté à croire qu’elle est sortie indemne de l'accident. J'ai beaucoup pleuré. Je n’arrive pas à croire que je ne suis pas blessé , mentionne-t-elle.

Regan Sunchild lors de sa remise de diplôme. Photo : Fournie par Regan Sunchild

Elle indique que la collision a changé sa façon de voir la vie : Je sens que j'ai un but. Sortir indemne de cette collision est un miracle. Ne pas être blessée m’a permis de contacter les services d’urgence. Je crois qu’il y a une signification plus profonde et tout cela me donne un sentiment d'espoir.

Il allait à Jasper

Riley Forseth était également dans l’autocar. Il se dirigeait à Jasper, en Alberta, où sa copine et lui venaient de se trouver un emploi.

C’est l’une des choses les plus effrayantes que je n’ai jamais vécu , avoue-t-il.

Il dit qu’avant l’accident, il peinait à croire les rescapés qui affirmaient voir leur vie défiler devant leurs yeux lors d’un drame. Le jeune homme a maintenant changé son fusil d’épaule.

Pendant l’accident, chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des gens qui avaient fait partie de ma vie, qui l'avaient quittée ou qui sont encore présents dans ma vie et qui sont très importants pour moi , souligne Riley Forseth.

Il ne cache pas que depuis la collision, il fait souvent des cauchemars et se réveille avec des sueurs froides. Cet accident a également changé sa manière de voir la vie.

C’est un peu comme un coup de pied au derrière. Je tenais la vie pour acquise. L’accident m’a changé en mieux, je crois , dit-il.

Riley Forseth mentionne qu’il a toujours l’intention de se rendre à Jasper, mais avoue que les derniers jours ont été très épuisants.

Avec les informations d’Emily Pasiuk