Ces généraux dont Trump veut perpétuer la mémoire : des perdants et des esclavagistes

Parmi ces 10 généraux, qui ont combattu le gouvernement américain, certains ont commis de graves erreurs pendant une bataille, d'autres ont maltraité des prisonniers nordistes. On compte parmi eux des propriétaires d'esclaves et même un membre présumé du Ku Klux Klan.

Pour défendre leur mémoire, M. Trump a dit que ces bases militaires font partie d'un grand héritage américain, une histoire de vainqueurs, de victoires et de liberté .

Cependant, il existe un soutien croissant, même dans un Sénat dominé par les républicains, pour retirer le nom de généraux confédérés.

D'anciens commandants ont condamné ces hommages. Selon le général à la retraite David Petraeus, on a honoré des hommes qui ont pris les armes contre les États-Unis, et pour le droit d'asservir d'autres Américains .

Vénéré depuis longtemps dans une grande partie des États du Sud, Robert E. Lee, qui fut le général en chef de l'armée rebelle, est dans la mire de ceux qui s'opposent à ce qu'on salue la mémoire des confédérés. La guerre civile a tué des centaines de milliers d'Américains au cours de batailles figurant parmi les plus sanglantes de l'histoire.

Le monument en hommage au général Robert E. Lee à Richmond, en Virginie. Photo : Associated Press / Steve Helber

Donald Trump a déjà décrit Robert Lee comme un grand général lors d'une leçon impromptue d'histoire de la Guerre de Sécession, en 2018. Il a alors affirmé que le président de l'époque, Abraham Lincoln, avait une phobie du général sudiste, jusqu'à ce que celui-ci soit finalement vaincu par Ulysses S. Grant.

Si les premières victoires du général Lee ont placé l'armée de l'Union sur la défensive, sa défaite décisive à Gettysburh, en 1863, marquée par la désastreuse charge du général Pickett, est devenue l'un des tournants de la guerre.

Si Robert Lee a été décrit dans le Sud comme un héros gentilhomme, c'était avant tout un esclavagiste. Un de ses anciens esclaves a déjà témoigné qu'il l'avait fait fouetter brutalement.

Une base de l'armée de l'air des États-Unis a été nommée en l'honneur du général Braxton Bragg à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Photo : Associated Press / Chris Seward

Le général Braxton Bragg, qui a donné son nom à célèbre base de l'armée en Caroline du Nord, était également un esclavagiste. Officier impopulaire, il a démissionné de son commandement après sa défaite en 1863, à Chattanooga.

Le général John Bell Hood, dont une base porte le nom au Texas, et ses subordonnés, ont laissé filer des soldats nordistes après de rudes combats à Spring Hill. S'ensuivit une cuisante défaite à la bataille de Franklin. Selon le défunt historien Shelby Foote, le général Hood a détruit son armée de fond en comble.

L'entrée de la base militaire nommée en l'honneur du général John Bell Hood près de Killeen, au Texas. Photo : Associated Press / Jack Plunkett

Bourreaux et KKK

Une base en Virginie doit son nom au général A.P. Hill. Celui-ci a été tué au combat en 1865, mais il doit sa renommée au comportement de ses troupes après la bataille du Cratère, l'année précédente.

Le monument en l'honneur du général A.P. Hill a été vandalisée le 22 août 2018 à Richmond, en Virginie. De la peinture de couleur rouge a été projetée sur le dos du socle. Photo : Associated Press / Steve Helber

Des soldats sudistes, furieux de la présence de soldats noirs au sein de l'armée de l'Union, en ont exécuté un certain nombre, selon des lettres écrites par des militaires.

Des historiens racontent que le général avait ordonné à des prisonniers blancs de marcher aux côtés de leurs collègues noirs afin d'entendre les injures racistes de la population de Petersburg.

George Pickett, dont la désastreuse attaque avait couronné la défaite de Gettysburg, a fait exécuter 22 soldats de l'Union. Il a ensuite fui au Canada. Une base porte son nom en Virginie.

La statue du général John Brown Gordon à Atlanta, en Georgie. Photo : Associated Press / John Bazemore

Le général John Brown Gordon, reconnu pour son efficacité, est même devenu sénateur et gouverneur de la Géorgie plusieurs années après la guerre. On l'a soupçonné d'être un des chefs du Ku Klux Klan. Lui aussi a été honoré.

Pour certains intellectuels du Sud, comme l'historien Ted Ownby, les conséquences d'un changement de nom sur le plan politique ne sont pas nettes.

Selon M. Ownby, certains pourraient bien sûr s'en offusquer, mais il soutient que la population actuelle est moins fascinée et s'identifie moins avec les dirigeants confédérés que les générations précédentes.