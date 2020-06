Les riverains du lac à l’Anguille invités à agir pour protéger leur plan d’eau

L'Association de protection de l’environnement du lac à l’Anguille, situé près de Saint-Anaclet-de-Lessard, mène un projet visant notamment à lutter contre l’érosion des berges et la prolifération des algues bleues.

Soixante-dix-sept propriétés entourent le lac. Selon le président de l’Association, André Lévesque, la collaboration des riverains est essentielle. Si rien n’est fait, la prolifération des algues bleu-vert aura pour effet de remplir le lac.

Un lac, ça peut durer 1000 ans , explique-t-il, mais s’il y une productivité trop forte d'algues bleu vert, il va finir par être rempli et même par disparaître carrément. On ne pourra pas renverser la situation, mais on peut freiner le problème.

Avec la prolifération d'algues bleu-vert, le lac à l'Anguille pourrait disparaître. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le projet se décline en deux phases. La première consiste à sensibiliser la population à la nécessité du projet et à solliciter sa collaboration. Il nous faut l'accord des propriétaires , mentionne M. Lévesque.

Le niveau du lac sera abaissé de 50 cm au mois d’août. Les travaux seront réalisés par la Ville de Rimouski.

Situé à quelques kilomètres au sud du village de Saint-Anaclet, le lac à l’Anguille occupe 98 hectares. Il a été la source d’approvisionnement en eau potable de cette municipalité et de la ville de Rimouski jusqu’en 2007.

Un barrage avait été aménagé dans les années 1950, pour rehausser le niveau d'eau afin de fournir Rimouski et Saint-Anaclet en eau potable. Photo : collaboration de l'Association de protection de l'environnement du lac à l'Anguille

Selon André Lévesque, le barrage qui avait été construit à cette fin est devenu nuisible pour le lac dans sa configuration actuelle.

Le volume d’eau accumulé derrière le barrage ajouté aux crues printanières est la cause d’une érosion excessive des rives , précise-t-il. Il augmente l’apport de nutriments dans les eaux du lac et c’est une des causes de la prolifération des algues bleu-vert. Notre projet vise à abaisser le déversoir du barrage de 50 cm pour en arriver à abaisser le niveau d'eau.

Les travaux auraient comme effet positif de dégager des plages.

Actuellement, il n’y en a aucune autour du lac. C'est comme si on était au bord de la mer et que la mer était toujours haute. Ces plages-là une fois dégagées, ça va être très intéressant pour les riverains. André Lévesque, président de l’Association de protection de l'environnement du lac à l'Anguille

La deuxième phase, prévue pour 2021, consisterait à revégétaliser les bords du lac.

La Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard et l’Organisme des Bassins Versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent appuient le projet et ont accepté d’y collaborer.

L’Association de protection de l’environnement du lac à l’Anguille, qui a obtenu du financement pour la première phase de son projet est à la recherche de fonds pour la deuxième.