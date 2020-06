Le sport collectif extérieur peut reprendre, mais l'encadrer n'est pas simple

Les activités doivent être supervisées et réalisées sans contact entre les joueurs, selon les règles établies par le gouvernement provincial.

Le baseball reprend

L'attente tire à sa fin pour les adeptes de baseball de la Côte-Nord. C'est le 22 juin que sera finalement lancée la saison, environ trois semaines plus tard que d'habitude.

Ça va être de commencer à faire bouger les jeunes, réactiver les bras, frapper des balles, mais vraiment en mode pratique. Patrick Lowe, président de Baseball Côte-Nord

Pour la première fois, les jeunes de Baie-Comeau joueront sur la surface synthétique du stade des Baies. Ils devront se désinfecter les mains avant d'embarquer sur le terrain.

Avec l'immensité du terrain, pour ce qui est de la distanciation sociale, je pense que ce ne sera pas un problème , indique le président de Baseball Côte-Nord, Patrick Lowe.

Le travail est entamé depuis plusieurs semaines par Baseball Québec pour permettre aux jeunes de retourner sur les terrains, selon Patrick Lowe. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

On n'aura aucun partage d'équipement, donc chaque jeune devra avoir son équipement personnel : gant, bâton, casque , précise celui qui a également bien hâte de reprendre l'action dans sa ligue adulte.

À Baie-Comeau, un peu plus de 100 jeunes s'inscrivent chaque année au baseball mineur. Un nombre similaire de joueurs s'est inscrit au cours de la dernière semaine.

Lorsque la tenue de matchs sera autorisée, Patrick Lowe assure que les positions du frappeur, du receveur et de l'arbitre seront modifiées. Il y aura une ligne pour s'assurer qu'on mette une bonne distance minimale de deux mètres avec le frappeur , illustre-t-il.

La nature du baseball rend son adaptation aux consignes sanitaires plus simple que d'autres sports, dont le soccer, par exemple.

Toujours incertain pour le soccer

Difficile d'imaginer que des matchs de soccer seront réellement disputés, si les consignes de distanciation physique sont maintenues.

On ne peut pas, par exemple en stratégie défensive, penser qu'un joueur ne peut pas aller enlever le ballon à un autre jeune , explique Mathieu Pineault, qui est entraîneur et membre du conseil d'administration de l'Association de soccer mineur de Baie-Comeau.

À Baie-Comeau, le stade Médard-Soucy est toujours fermé pour le moment. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Pour l'instant, il n'y a aucune reprise en vue pour le soccer mineur à Baie-Comeau cet été. On est encore en grande réflexion , souligne toutefois Mathieu Pineault.

En plus des règles gouvernementales, les exigences de Soccer Québec auraient été difficiles à mettre en place par l'Association menée par des bénévoles.

La première semaine ils demandent de filmer ce qu'on fait, de leur envoyer, en plus d'approuver notre plan, mentionne Mathieu Pineault. Donc, rendu là, on s'est dit : nous, ce qu'on veut, c'est partager la passion et l'enseignement du soccer aux jeunes. Là, on s'éloigne un peu de nos objectifs de club local .

Mathieu Pineault affirme que l'Association de soccer mineur de Baie-Comeau tente de trouver un moyen de faire bouger les joueurs en groupe quelques fois cet été. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

L'Association de soccer mineur de Baie-Comeau souhaite au moins organiser quelques rendez-vous ponctuels au cours des prochains mois pour permettre aux jeunes sportifs de se dégourdir tout en respectant les consignes sanitaires.