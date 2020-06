D'énormes défis attendent ceux qui prévoient se rendre au Nouveau-Brunswick cet été

Dans son guide d’auto-isolement pour les voyageurs  (Nouvelle fenêtre) , le Bureau de la médecin-hygiéniste en chef de la province indique que toute personne qui entre au Nouveau-Brunswick doit s’isoler pendant 14 jours.

C’est le cas de Peter Tobin, originaire d’Edmundston, et résident de Rivière-du-Loup.

Il voulait venir à sa résidence secondaire au lac Unique pendant les fins de semaine cet été, en respectant à la lettre les consignes d’isolement une fois sur le territoire néo-brunswickois.

Mais il est impossible pour une personne de l’extérieur d'entrer au Nouveau-Brunswick pour moins de 14 jours, parce que l’isolement doit être total pendant cette période.

Je ne peux pas me permettre de ne pas revenir au travail , explique Peter Tobin, qui se voit déçu de ne pouvoir passer ses fin de semaine au chalet.

Mon intention c’était d’aller au chalet et de me confiner là , témoigne-t-il.

L’isolement je n’ai pas de problème avec cela. [...] J’ai de la famille [au N.-B.], mais vu la situation je n’ai même pas l’intention qu’il viennent me voir au chalet. C’est juste que je veux y aller le vendredi et revenir le dimanche matin. Peter Tobin, propriétaire d’une résidence secondaire au lac Unique

Peter Tobin sera tout de même en mesure de profiter de son chalet, puisqu'il avait prévu deux semaines de vacances cet été et qu'il pourra les passer au lac Unique, en isolement.

Dédommagement pour les propriétaires

Peter Tobin explique que cette situation implique des coups dispendieux pour l’entretien de sa résidence secondaire.

La semaine prochaine, cela fera trois mois que la province lui refuse l’utilisation de son chalet.

Il trouverait juste et équitable que le gouvernement compense les propriétaires en offrant un rabais fiscal ou un allègement de ses taxes foncières pour l'espace temps où l’accès à la propriété a été interdit par la province.

Il y a 15 à 20 % des propriétaires de résidence secondaire au Lac qui vienne de l’extérieur, de l’Ontario, du Québec, du Maine, des États-Unis. Je ne suis pas le seul dans cette situation-là , témoigne-t-il.

La frontière entre les familles

Paricher Pettipas demeure à Moncton et aurait bien aimé que ses beaux-parents visitent dès le 19 juin depuis la Nouvelle-Écosse.

On a pensé que peut-être cela soulagerait le stress des enfants et des grands-parents, on avait espéré que s’il se voit ensemble, ça va monter les esprits un petit peu , confie-t-elle.

Paricher Pettipas et ses enfants. Photo : Radio-Canada

Cette dernière a par contre changé d’idée en prenant connaissance des règles, car elle ne peut concevoir comment elle pourrait isoler complètement les beaux-parents des trois enfants en bas âge à l’intérieur de son domicile.

De façon réaliste, demandez aux enfants de ne pas se mélanger avec leurs grands-parents pendant deux semaines alors qu’ils sont dans la maison, c’est un peu difficile

La famille a donc décidé d’attendre un peu, pour voir si les règlements de l’état d’urgence vont s’assouplir encore plus dans les prochaines semaines.

En tant que population, on doit être patient , affirme Paricher Pettipas.

Des règlements trop sévères ?

Peter Tobin indique être en accord avec l’isolement. Mes parents sont tous les deux âgés. Je ne veux pas prendre de risque, même si l’on n’est dans une région avec aucun cas [Rivière-du-Loup].

Par contre, ce dernier est plus ou moins en accord avec la règle des 14 jours d’isolement dans un lieu particulier. Que je sois en confinement chez moi à Rivière-du-Loup ou chez nous au chalet, quelle différence ça fait ? , explique-t-il.

Les directives sont là pour le bien-être de tout le monde. On doit les respecter. Je pense qu’on a besoin d’être prudent et vigilent , dit pour sa part Paricher Pettipas.

Bien que cette dernière a indiqué que sa famille était un peu découragée de la situation, elle a beaucoup d’espoir que les directives vont changer pour le mieux d’ici la fin de l’été .

Ça se peut que la semaine prochaine ça va être pareil ou ce sera une nouvelle série de mesure à laquelle il faudra se conformer , conclut Peter Tobin, qui garde aussi les yeux ouverts pour voir si les règles vont changer à nouveau.

Ligne d’information pour les questions qui ne sont pas reliées à la santé Une ligne d’information sans frais dans les deux langues officielles et une adresse courriel ont été mises sur pied afin d’aider à répondre aux questions qui ne sont pas reliées à la santé, y compris les questions relatives à la conformité à l’état d’urgence. Les gens peuvent téléphoner au 1-844-462-8387 sept jours par semaine, de 8 h 30 à 19 h 30.

L’adresse courriel est : helpaide@gnb.ca  (Nouvelle fenêtre)  .

 . Pour toute question relative aux restrictions de voyage pendant COVID-19, veuillez appeler : 1-844-462-8387

D'après un reportage de Jean-Philippe Hughes