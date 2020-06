Le syndicat représentant les travailleurs des Safeway en Alberta « frustré »

Le contrat entre Sobeys, qui possède la chaîne de magasins d’alimentation, et ses 8 000 employés dans les 75 magasins de la province a expiré en 2017.

Un représentant syndical affirme que peu de progrès ont été réalisés dans les pourparlers malgré l’ajout d’un médiateur nommé par le gouvernement en février.

Le porte-parole de la section locale 401 des Travaileurs unis de l’alimentation et du commerce Michael Hugues dit que l’impasse est difficile à accepter puisque la pandémie de COVID-19 a entraîné un boom financier pour les épiceries où les travailleurs ont été désignés comme essentiels.

Une semaine ils sont les héros, la semaine suivante ils sont des zéros , dénonce-t-il.

La société mère de Sobeys, Empire Company Ltd. a acheté plus de 200 magasins Safeway dans l’Ouest canadien en 2013. L’entreprise compte également plus de 50 magasins Sobeys non syndiqués en Alberta.

Selon Michael Hugues, Sobeys a envoyé un bulletin à ses actionnaires disant que l'entreprise avait enregistré une hausse de 37 pour cent des ventes dans les quatre premières semaines du confinement en raison de la pandémie de COVID-19.

Pourtant, dit-il, Sobeys demande des concessions aux travailleurs.

Le syndicat a créé une page sur son site web parlant de se préparer à une grève dans les Safeway de l’Alberta et mène un sondage en ligne auprès de ses membres au sujet d’un possible vote de grève.

Il y a un sentiment de méfiance. Nous sommes en situation de médiation en ce moment et nous serons peut-être dans une situation au cours des prochaines semaines pour devoir tenir un vote de grève , souligne Michael Hugues.

Sobeys a refusé de nous accorder une entrevue. L'entreprise a toutefois répondu par courriel qu’elle était engagée envers nos équipes de l’Alberta et nous nous efforçons de parvenir à une entente équitable dans le cadre du processus de négociation collective, une entente qui nous permettra de bâtir un avenir solide en Alberta , a écrit la porte-parole de Sobeys, Zakiah Lalani.

Avec les informations de Bill Graveland