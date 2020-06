Une espoir paralympique se fait voler son fauteuil roulant de course

Une espoir paralympique de Regina s’est fait voler de l’équipement crucial et demande au public de l’aider à le retrouver.

Le fauteuil roulant de course de Jessica Frotten a été volé dans son garage au centre-ville de Regina. Sans lui, elle ne peut pas s’entraîner et ne pourra pas compétitionner.

L’athlète participe à des courses de 400 mètres, 800 mètres, 1 500 mètres et 5 000 mètres. Elle détient le record canadien dans la plus courte de ces distances.

Le fauteuil a été construit sur mesure pour moi. Il ne convient à personne d’autre. C’est à peu près inutile pour qui que ce soit d’autre que moi , explique Jessica Frotten qui espère participer aux Jeux paralympiques de Tokyo l’an prochain.

Ce n’est pas comme un vélo où vous pouvez simplement sauter dessus et décoller. Quelqu’un a vraiment dû travailler pour le sortir du garage , poursuit-elle.

Son fauteuil roulant de course vaut entre 8 000$ et 10 000$ et il faut des mois pour en construire un.

Il s’agit d’une construction sur mesure d’une entreprise de la Floride. Je regarde à probablement deux ou trois mois avant de pouvoir en avoir un à nouveau , dit-elle.

La police de Regina poursuit son enquête sur le vol et demande à toute personne ayant des informations de contacter le service de police de Regina ou la ligne Échec au crime.