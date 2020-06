Baisse inquiétante du niveau d’eau potable à Franquelin

La baisse du niveau d’eau potable dans son puits est telle que la municipalité a été contrainte de couper l’approvisionnement en eau à ses citoyens à deux reprises dans les dernières semaines.

Notre bassin était trop bas et si on le laissait descendre ça devenait alarmant pour des bris et ne pas être capable de se réapprovisionner comme il le faut.

Steeve Grenier, maire de Franquelin