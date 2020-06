COVID-19 : Le nombre de cas actifs en baisse depuis une semaine en Ontario

Pour une septième journée consécutive, l’Ontario affiche plus de nouveaux guéris que de nouveaux malades dans son bilan quotidien, indiquant une baisse continue des cas actifs dans la province au cours de la dernière semaine.

La Santé publique de l’Ontario a confirmé 197 nouveaux cas de COVID-19 dimanche matin, portant le total de cas à 32 189 depuis le début de l’épidémie. Le nombre de nouveaux guéris, lui, est de 423.

Le nombre de cas rétablis s’élèves désormais à 26 961, soit 83,8 % de tous les cas ontariens, une proportion record.

La province déplore toutefois douze morts supplémentaires. Le bilan officiel fait état de 2519 décès. Celui de CBC/Radio-Canada, qui se base sur des données plus à jours, décompte 2563 morts depuis le début de la crise.

L’Ontario a par ailleurs passé la barre du million de tests réalisés dans la province. Rappelons toutefois que le nombre de tests réalisés n'indique pas le nombre de personnes testées car un individu peut subir plusieurs tests pour obtenir un résultat.

Le rythme de dépistage reste toutefois élevé avec plus de 23 000 tests réalisés au cours des dernières 24 h.

Les hospitalisations et les patients admis en soins intensifs sont par ailleurs en baisse comparativement à la veille et reviennent au niveau de ce que l’on observait au début du mois d’avril. Le nombre de patients sous respirateur a cependant augmenté à 77, soit neuf de plus que samedi.