Une pétition réclame le retrait de la statue du fondateur de l'Université McGill

Une pétition en ligne, signée par près de 2000 personnes, demande que la statue du fondateur de l’Université McGill, connu pour son passé esclavagiste, soit retirée et remplacée par un arbre.

N’importe quel arbre serait plus beau que James McGill , peut-on lire dans la pétition.

Son autrice, Hannah Wallace, estime que la statue du fondateur de l’université montréalaise doit être retirée en raison de son passé esclavagiste. James McGill possédait des esclaves noirs et autochtones [...] et l’Université n’en fait aucune mention sur site Internet , déplore-t-elle.

Dimanche matin, plus de 1850 personnes avaient signé cette pétition. Dans un courriel envoyé aux étudiants, l’université a indiqué qu’elle allait se pencher sur ce problème et revoir le lien entre l'esclavagisme et son institution.

Cette demande s’inscrit dans un mouvement international qui réclame le retrait des statues à l’effigie de personnages racistes et controversés. Ces derniers jours, dans la foulée de la mort de l'Afro-Américain George Floyd, plusieurs manifestants à travers le monde ont déboulonné ou vandalisé des statues.

Le professeur d’histoire à l’Université Laval, Jonathan Livernois, croit que ce mouvement n’a rien d’anormal.

Déboulonner une statue ce n’est pas tant jouer contre l’histoire, mais c’est faire l’histoire. Jonathan Livernois, historien

Certaines villes ont déjà entrepris une réflexion sur ce sujet. L’an dernier, la Ville de Montréal s’est défaite du nom de rue controversé Amherst et a rebaptisé cette rue Atateken, un terme qui signifie en mohawk fraternité .

À Toronto, le maire John Tory a mis sur un pied un groupe de travail afin de repenser certains noms de rue. Il s’est notamment dit ouvert à renommer la rue Dundas, qui rend hommage au général Henry Dundas, connu pour avoir retardé l’abolition de l’esclavage de 15 ans dans l’Empire britannique.

Avec les informations d'Eve Caron