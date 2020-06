Une bavure mortelle entraîne la démission de la cheffe de la police d'Atlanta

Radio-Canada

Un nouvel incident mortel impliquant un homme noir tué par des agents sème l’émoi aux États-Unis provoque des manifestations

Rayshard Brooks, un Afro-Américain de 27 ans, était endormi dans sa voiture, dans l’allée du service au volant d’un restaurant rapide Wendy’s, lorsque la police a voulu l’arrêter vendredi soir dans la capitale de l'État de Georgie. L’homme noir était en état d'ébriété et a résisté à son arrestation, indique le rapport du Bureau d’enquête de Georgie. Les images de surveillance vidéo montrent qu'au cours d'une lutte physique avec les agents, Brooks s'est emparé du pistolet à impulsion électrique de l'un des agents et a pris la fuite , selon le rapport. Les agents ont poursuivi Brooks à pied et pendant la poursuite Brooks s'est retourné et a pointé le pistolet à impulsion électrique vers l'agent. L'agent a utilisé son arme, touchant Brooks , indique le document. La mort de Rayshard Brooks a semé l'émoi à Atlanta. Photo : Associated Press / Brynn Anderson M. Brooks a été transporté vers un hôpital et a été opéré, mais il est décédé peu après, déclare le rapport, qui ajoute qu'un agent a été blessé. C’est la mairesse d’Atlanta Keisha Lance Bottoms, dont le nom a été avancé comme une possible colistière du démocrate Joe Biden pour l'élection présidentielle de novembre, qui a annoncé la démission de la cheffe de police Erika Shields, qui a dirigé le service pendant plus de 20 ans. En raison de son désir qu'Atlanta soit un modèle de ce qu'une réforme significative devrait être dans tout le pays, Erika Shields a présenté sa démission immédiate de chef de la police. Keisha Lance Bottoms, mairesse d'Atlanta La cheffe de police d'Atlanta Erika Shields. Photo : Associated Press / David Goldman La mairesse, qui a pris la parole après que des manifestants sont descendus dans la rue à Atlanta pour protester contre la mort de Rayshard Brooks, a indiqué que l'agent qui avait procédé au tir mortel avait été destitué. Je crois fermement qu’il y a une différence claire entre ce qu’une personne peut faire et ce qu’elle doit faire , a dit Mme Bottoms. Je ne pense pas que l’usage de la force était justifié dans ce cas-ci , a-t-elle ajouté. Garrett Rolfe, le policier qui a tiré sur Rayshard Brooks, a été congédié. Un autre agent a été suspendu, selon ABC News. La chaîne de télévision américaine rapporte que 48 incidents impliquant des policiers d’Atlanta, dont 15 mortels, ont fait l’objet d’une enquête cette année. À lire aussi: Racisme : les manifestations suscitent des remous dans les rédactions américaines

