Un cycliste happé mortellement à Kinross

La victime, Jacob (Jake) Simmons, était un membre bien connu de nombreuses associations sportives de l'Île-du-Prince-Édouard.

C'était un joueur de basket-ball et un coureur accompli.

Un peu avant 18 h 00 vendredi, la GRC Gendarmerie Royale du Canada a reçu un certain nombre d'appels au 911 signalant une collision entre un véhicule et un cycliste. Le véhicule n'est pas resté sur les lieux de l'accident.

Les citoyens et les agents de la paix présents sur les lieux ont prodigué les premiers soins, mais l'homme est décédé des suites de ses blessures.

Le véhicule a été localisé un peu plus tard. Une femme de 47 ans du comté de Queens a été arrêtée et est accusée de conduite en état d'ébriété ayant causé la mort et de ne pas être restée sur les lieux d'un accident.