Une crème glacée aux couleurs de Black Lives Matter fond sous les critiques

Righteous Gelato a lancé, vendredi, une campagne publicitaire en ligne visant à promouvoir une glace au chocolat et à la menthe pour laquelle, selon l’entreprise, 5 $ des 12 $ qu’elle demande pour un contenant sont consacrés à soutenir les efforts pour combattre le racisme systémique .

La campagne a toutefois soulevé l’ire d’internautes peu après sa mise en ligne. Certains accusent l’entreprise de profiter du mouvement Black Lives Matter, citant notamment l’absence de lien entre l’organisme choisi pour bénéficier de don et celui-ci.

Le contenant de crème glacée arbore une étiquette montrant trois personnes noires brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire Black Lives Matter . Elles portent des couvre-visages blancs sur lesquels I can’t breathe (je ne peux plus respirer) est écrit en noir.

Ces mots sont les derniers prononcés par Gorge Floyd, un habitant de Minneapolis, aux États-Unis, décédé le 25 mai lors d’une violente intervention policière et dont la mort est à l’origine du soulèvement des dernières semaines aux quatre coins de la planète.

Une campagne au goût amer, selon certains

L’artiste calgarienne et ancienne directrice de la troupe de théâtre Ellipsis Tree Collective, Janelle Cooper, ne cache pas la peine qu’elle a ressentie à la vue de l’étiquette.

Ça dit que ce qu’il faut faire, c’est de récupérer les problèmes, les batailles, les vies, les douleurs et les morts des Noirs pour les exploiter. C’est de tirer profit de nos douleurs, de nos vies , s’exclame-t-elle.

L’auteure albertaine Cheryl Foggo, qui a notamment utilisé sa plume pour raconter la vie de la communauté noire de la province, dit avoir d’abord cru qu’il s’agissait d’une blague.

Les Noirs sont traumatisés par la brutalité et le racisme. Pendant qu’on est dans un tourbillon de détresse à cause de la mort de George Floyd, ceux qui essaient de tirer profit de notre douleur sont loin de nous aider , souligne-t-elle.

Ç’aurait été mieux s’ils avaient tenté de communiquer avec membres de la communauté noire pour leur demander comment les aider. Cheryl Foggo, auteure

D’autres internautes s’en prennent au choix de la personne qui a réalisé l’étiquette. L’entreprise a jeté son dévolu sur Mandy Stobo, une artiste blanche de Calgary. Selon elle, le tollé qui a suivi la publication de son illustration a été un éveil .

À ceux qui m’ont dénoncé pour l’avoir fait : vous avez tout à fait raison et je vous en remercie , soutient l’artiste dans une déclaration.

Mandy Stobo dit reconnaître [qu’elle] aurait dû décliner l’invitation pour encourager l’entreprise à faire appel à un artiste noir .

Un mauvais choix, dit l’entreprise

Dans une déclaration, le président-directeur général de Righteous Gelato, James Boettcher, affirme que l’entreprise avait l’intention de faire ce qui est juste, mais nous avons fait l’inverse .

Hier [vendredi], Righteous a lancé une glace aux couleurs du mouvement Black Lives Matter avec l’intention d’en être solidaire et de donner plus de 100 % des profits à des organismes qui soutiennent l’inclusion et la diversité , soutient-il.

Alors que notre intention venait du coeur, nous nous sommes trompés et nous en sommes sincèrement désolés.

Righteous Gelato promet de verser la totalité des profits de ses ventes en ligne de juin à des organismes venant en aide à la communauté noire et de travailler en collaboration avec ses leaders à l’avenir.

Un cas qui pourrait faire école

La rebuffade essuyée par Righteous Gelato pourrait faire école dans le domaine publicitaire, croit Dooshima Jev, du mouvement United Black People Allyship.

C’est une chance extraordinaire d’apprendre et ça devrait être ajouté à l’histoire du mouvement.

Avec les informations de Joel Dryden