Inscriptions en baisse au club de soccer le Mistral

Depuis l'annonce du confinement, plusieurs familles demandent un remboursement du montant des inscriptions.

L'inquiétude financière est grandissante pour le club de soccer qui a engagé des dépenses de plus de 100 000 dollars avant la saison.

L'an dernier, 3500 jeunes ont joué au soccer à Sherbrooke et cette année, ils pourraient bien être moins de 2500 sur le terrain.

Le président du club, Abdallah Raouj, affirme que, comme c'est le cas pour plusieurs organismes, tous les scénarios sont sur la table en raison de l'incertitude financière.

C'est fort possible qu'on aille besoin d'un fonds d'urgence, parce qu'on a besoin de liquidité pour passer à travers cette crise-là. Abdallah Raouj, président du club de soccer Mistral

Appel à la solidarité des membres

Le président du club demeure toutefois résolument optimiste. Il appelle à la solidarité des membres pour éviter au club les ennuis financiers. On ne va pas dire qu'on va fermer, parce qu'on croit au soccer et à nos membres. On va être solidaires pour passer à travers cette crise-là , souligne-t-il.

Il admet toutefois que le Mistral aura besoin de plus de 2500 inscriptions pour être tiré d'affaire. Abdallah Raouj espère que davantage de jeunes joueurs seront au rendez-vous encore cette saison.

Retour rapide à la compétition

Le président du club comprend que l'incertitude concernant la saison décourage plusieurs familles.

Abdallah Raouj appelle à la patience des parents. Il explique que le club entend reprendre ses activités le 22 juin et que les parties pourraient être disputées dès la mi-juillet.

Pour plusieurs d'entre nous, le soccer, c'est aussi des matchs. On est là pour jouer et pour s'amuser, mais aussi gagner. Abdallah Raouj, président du club de soccer Mistral

Le club prévoit un retour au jeu en plusieurs phases qui culminent avec le retour de la compétition.

Étapes avant le retour de la compétition Phase 1 : Entraînements en maintenant une distance de deux mètres

Phase 2 : Compétitions deux contre deux ou trois contre trois

Phase 3 : Retour des matchs à l'intérieur des clubs

Le président croit qu'avec le ralentissement de la transmission de la COVID-19 dans la province, la phase trois pourrait être lancée aussi tôt qu'à la mi-juillet.

Le Mistral affirme déjà avoir reçu l'approbation de la ville de Sherbrooke, ainsi que de Soccer Estrie pour reprendre l'entrainement. Il ne manque plus que le feu vert de Soccer Québec pour permettre le retour des joueurs sur le terrain.