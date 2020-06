Le festival folk de Winnipeg s’invite à la maison

C’est plus d’une trentaine d’artistes qui se relaieront virtuellement le 11 juillet au soir pour faire vivre le Folk Fest dans des circonstances exceptionnelles.

La programmation repose en partie sur les nombreuses archives que possède l’organisation, ce qui est une richesse inestimable pour la directrice du marketing et des communications du festival, Irina Ivanov Bissonnette.

Quand on a dû annuler, c’était vraiment un deuil pour toute l’équipe et on a rapidement commencé à chercher ce qu’on pouvait faire. On a réalisé qu’on a tous les vidéos des dernières années, tous les artistes qui ont été sur notre scène principale.

Avec l’appui de ses nombreux commanditaires, le festival peut proposer le tout gratuitement, sachant que cette édition bien spéciale pourra attirer de nombreux spectateurs de l'extérieur du Manitoba, voire du pays.

Pour Irina Ivanov Bissonnette, le désir premier est de vraiment permettre aux gens de recréer à la maison l’ambiance festive qui caractérise l’événement.

Folk Fest à la maison, ce sera environ trois heures de vidéo, un mélange d’artistes qui ont joué dans le passé avec des artistes qui étaient censés venir cette année au festival , note-t-elle.

Les gens vont se sentir un peu comme dans l’ambiance du Folk Fest. On va avoir des vidéos interactifs et des concours pour qu’ils puissent bâtir leur propre festival à la maison.

Vance Joy, Kurt Vile and the Sadies et Tash Sultana font partie des artistes qui devaient être présents au parc provincial Birds Hill et qui ont accepté d’envoyer une performance inédite pour l’occasion.

Dans les performances tirées des archives, on retrouvera, entre autres, Sheryl Crow, Passenger, A Tribe Called Red et City and Colour, en plus de deux performances spéciales.