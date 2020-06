Reprise du nautisme à Roberval

Plus de 60 voiliers ont été mis à l’eau à la marina de Roberval. Sur place, les amateurs de nautisme ont pu renouer avec leur loisir de prédilection en acceptant d’observer quelques mesures de sécurité supplémentaires en lien avec la crise du coronavirus.

C'est comme de pouvoir retourner au chalet. Après un confinement comme on a connu, ça fait du bien , a souligné Martin Boucher, un grand amoureux de l’eau.

La crise sanitaire a retardé la saison du nautisme d’une quinzaine de jours.

À Roberval, les adeptes de ce loisir doivent s’habituer à se plier à certaines contraintes.

Ils doivent notamment porter des masques et accepter que quelques-uns de leurs lieux de rassemblement vont demeurer temporairement fermés.

Cette nouvelle donne n'empêchera pas Céline Blackburn et Richard Verreault de naviguer sur le lac Saint-Jean pour un sixième été.

C'est comme à la maison finalement. On applique les mêmes règles. [Par exemple], si on invite des amis, c'est la même chose. On applique la règle de la distanciation , a résumé Mme Blackburn.

L’arrivée d’une nouvelle clientèle

Comme les possibilités de se rendre à l’étranger sont actuellement limitées, le directeur général du Club nautique de Roberval, Gérard Brassard, a remarqué que de nombreuses personnes décident de se procurer des bateaux.

Il y en a plusieurs qui se lancent dans la pêche sportive , a-t-il observé.

M. Brassard a remarqué que des nouveaux venus s'informent régulièrement du prix et des conditions à respecter pour pouvoir joindre le Club nautique de Roberval.

Cette organisation possède 195 emplacements à la marina de cette ville.

Environ 30 d’entre eux sont toujours disponibles pour les visiteurs.