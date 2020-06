Des habitants d’Inuvik appuient le mouvement Black Lives Matter

Environ 70 manifestants ont marché à Inuvik dans les Territoires du Nord-Ouest vendredi en appui au mouvement Black Lives Matter pour dénoncer la violence policière que subissent les Noirs et les Autochones au Canada.

Une des manifestantes, Minerva Ward, brandissait une pancarte portant une photo de Botham Jean, un homme originaire de Sainte-Lucie tué à Dallas en septembre 2018.

Botham vient de Sainte-Lucie comme moi, dit-elle. Je connais bien ses parents.

Mme Ward estime que le racisme au Canada est « plus meurtrier » qu’aux États-Unis : Les gens vous sourient, mais ils vous sapent à cause de la couleur de votre peau.

Elle attend que le gouvernement des T.N.-O. se prononce sur le mouvement BLMBLM . « Où en est une déclaration du cabinet [à ce sujet]?, se demande-t-elle.

Lors d’un discours, une aînée Gwich’in, Sarah Jerome, a décrit le racisme qu’elle a subi dans sa vie et a dénoncé le traumatisme qui ressort des pensionnats autochtones. Lorsqu’elle marche dans la rue, dit-elle, dès que je vois une personne non autochtone qui se dirige vers moi, elle m’ignore et passe juste à côté .

Mme Jerome estime que le mouvement BLM BLM est important, car le racisme auquel les personnes noires se heurtent est semblable à celui qui frappe les Autochtones.

Avec les informations de Mackenzie Scott